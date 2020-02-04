  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська авіакомпанія запустить рейси з Києва в Любляну і Загреб

    • Розсилка
    Українська авіакомпанія запустить рейси з Києва в Любляну і Загреб

    Рейси в Любляну і Загреб заплановані до кінця жовтня, проте можуть бути продовжені в залежності від завантаження

    Авіакомпанія Windrose має намір запустити рейси з Києва в Любляну (Словенія) і Загреб (хорватія).

    Про це повідомляє ЦТС.

    Планується, що польоти в Любляну будуть виконуватися з 30 квітня два рази в тиждень — щовівторка та щонеділі.

    В Загреб літаки Windrose літатимуть тричі на тиждень — кожного вівторока, четверга і суботи, починаючи з 2 червня. На маршрутах буде використовуватися літак Embraer E145, що раніше експлуатувався «Дніпроавіа».

    Відзначається, що рейси в Любляну і Загреб заплановані до кінця жовтня, однак можуть бути продовжені в залежності від завантаження.

    Напередодні посол України в Хорватії Василь Кирилич заявив, що з червня між Києвом і Загребом буде літати прямий авіарейс.

    Це не перша спроба Windrose почати виконувати польоти за маршрутом Київ-Любляна. Так, були плани почати польоти з кінця грудня минулого року. Також Windrose вже планувала раніше вихід на маршрут Київ-Любляна в 2017 році, але ці наміри не були реалізовані.

    Нещодавно український авіаперевізник SkyUp Airlines анонсував відкриття нових рейсів з кількох обласних центрів України на грецькі острови Крит, Корфу і Закінф.

    Раніше стало відомо, що SkyUp припиняє польоти в ОАЕ через закриття неба Ірану та Іраку.

    Також повідомлялося, що SkyUp з травня виконуватиме рейси з Одеси до Тбілісі.

     

    Київ авіація туризм літак авіаперевезення Хорватія Словенія мандрівка авіарейс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ