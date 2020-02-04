Українська авіакомпанія запустить рейси з Києва в Любляну і Загреб
Рейси в Любляну і Загреб заплановані до кінця жовтня, проте можуть бути продовжені в залежності від завантаження
Авіакомпанія Windrose має намір запустити рейси з Києва в Любляну (Словенія) і Загреб (хорватія).
Про це повідомляє ЦТС.
Планується, що польоти в Любляну будуть виконуватися з 30 квітня два рази в тиждень — щовівторка та щонеділі.
В Загреб літаки Windrose літатимуть тричі на тиждень — кожного вівторока, четверга і суботи, починаючи з 2 червня. На маршрутах буде використовуватися літак Embraer E145, що раніше експлуатувався «Дніпроавіа».
Відзначається, що рейси в Любляну і Загреб заплановані до кінця жовтня, однак можуть бути продовжені в залежності від завантаження.
Напередодні посол України в Хорватії Василь Кирилич заявив, що з червня між Києвом і Загребом буде літати прямий авіарейс.
Це не перша спроба Windrose почати виконувати польоти за маршрутом Київ-Любляна. Так, були плани почати польоти з кінця грудня минулого року. Також Windrose вже планувала раніше вихід на маршрут Київ-Любляна в 2017 році, але ці наміри не були реалізовані.
Нещодавно український авіаперевізник SkyUp Airlines анонсував відкриття нових рейсів з кількох обласних центрів України на грецькі острови Крит, Корфу і Закінф.
Раніше стало відомо, що SkyUp припиняє польоти в ОАЕ через закриття неба Ірану та Іраку.
Також повідомлялося, що SkyUp з травня виконуватиме рейси з Одеси до Тбілісі.