Українська авіакомпанія запустить рейси з Києва в Любляну і Загреб



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Рейси в Любляну і Загреб заплановані до кінця жовтня, проте можуть бути продовжені в залежності від завантаження

Авіакомпанія Windrose має намір запустити рейси з Києва в Любляну (Словенія) і Загреб (хорватія).

Про це повідомляє ЦТС.

Планується, що польоти в Любляну будуть виконуватися з 30 квітня два рази в тиждень — щовівторка та щонеділі.

В Загреб літаки Windrose літатимуть тричі на тиждень — кожного вівторока, четверга і суботи, починаючи з 2 червня. На маршрутах буде використовуватися літак Embraer E145, що раніше експлуатувався «Дніпроавіа».

Відзначається, що рейси в Любляну і Загреб заплановані до кінця жовтня, однак можуть бути продовжені в залежності від завантаження.

Напередодні посол України в Хорватії Василь Кирилич заявив, що з червня між Києвом і Загребом буде літати прямий авіарейс.

Це не перша спроба Windrose почати виконувати польоти за маршрутом Київ-Любляна. Так, були плани почати польоти з кінця грудня минулого року. Також Windrose вже планувала раніше вихід на маршрут Київ-Любляна в 2017 році, але ці наміри не були реалізовані.

Нещодавно український авіаперевізник SkyUp Airlines анонсував відкриття нових рейсів з кількох обласних центрів України на грецькі острови Крит, Корфу і Закінф.

Раніше стало відомо, що SkyUp припиняє польоти в ОАЕ через закриття неба Ірану та Іраку.

Також повідомлялося, що SkyUp з травня виконуватиме рейси з Одеси до Тбілісі.