Авіакомпанія МАУ вивезла з Китаю дві сотні українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одразу після прибуття рейсу до аеропорту «Бориспіль» лікар здійснив обов’язковий огляд пасажирів і екіпажу Скріншот з відео

«Міжнародні авіалінії України» призупинили польоти в Китай через поширенням коронавірусу

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба МАУ.

В авіакомпанії зазначили, що одразу після прибуття рейсу до аеропорту «Бориспіль» лікар санітарно-карантинного пункту Міністерства охорони здоров’я здійснив обов’язковий огляд пасажирів і екіпажу.

«На літаку провели поглиблене прибирання, що включає дезінфекцію салону, кабіни пілотів, туалетних кімнат, всіх ніш і багажних відсіків, контейнерів для багажу. Інвентар, використаний для обслуговування пасажирів, і формений одяг членів екіпажу буде утилізовано», — йдеться в повідомленні.

В авіакомпанії запевнили, що чітко дотримуються рекомендацій МОЗ, ВООЗ, Центрів з контролю та профілактики захворювань в США та Федеральної авіаційної адміністрації США щодо вживання заходів для нерозповсюдження коронавірусу.

Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.

Нагадаємо, що в Японії на «коронавірусний» карантин помістили круїзний лайнер. Увечері понеділка, 3 лютого, лікарі почали перевіряти пасажирів та членів команди на наявність у них коронавірусу 2019 nCoV. Пасажирам доведеться очікувати результати аналізу близько доби.

Станом на 4 лютого кількість загиблих від коронавірусу зросла до 426 осіб.

До слова, Китай прийняв пропозицію США відправити американських експертів для боротьби із коронавірусом.

Також повідомлялося, що ризик значного поширення коронавірусу за межі Китаю дуже низький.