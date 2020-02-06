Airbus анонсував поставку ювілейного А350, в створенні якого брали участь українські інженери



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Українські інженери з 2008 року беруть участь в програмах створення нових цивільних літаків

Авіабудівний гігант Airbus SE повідомив про поставку 350-го за рахунком літака сімейства A350. Одержувачем нового лайнера стала авіакомпанія Air France.

У створенні далекомагістральних широкофюзеляжних літаків A350 брали участь інженери компанії «Тукана Інжиніринг Україна», що входить в Progresstechgroup.

Українські інженери «Тукана Інжиніринг» з 2008 року беруть участь в програмах створення нових цивільних літаків. Спільно з компанією Spirit AeroSystems (USA) команда з більш 300 інженерів виконувала роботи в інтересах таких авіабудівників як Airbus, Bombardier, Cessna, Gulfstream, MRJ.

На даний час інженерні кадри «Тукана Інжиніринг» залучені до нової програми Mitsubishi SpaceJet.

Компанія бере участь у програмі щодо двигунів E-Fan X під егідою Horizon 2020 (рамкова програма Європейського Союзу з розвитку наукових досліджень і технологій), а також створення авіатранспорту майбутнього - аеротаксі.

До групи компаній вченого Володимира Кульчицького крім «Тукана Інжиніринг Україна» входить також компанія «Прогресстех-Україна».

Як повідомлялося, з метою розширення штату «Прогресстех-Україна» в 2019 році відкрила в Києві, Харкові та Дніпрі нові програми дуального навчання студентів і випускників університетів.