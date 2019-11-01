Мін’юст США конфіскує активи фінансиста Джо Лоу на $1 млрд



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Угода не передбачає зняття з Джо Лоу інших обвинувачень у вчиненні злочинів

Лоу досі перебуває в розшуку, його інтереси представляє юридична компанія

Міністерство юстиції США уклало угоду з фінансистом Джо Лоу про відшкодування близько $1 млрд з коштів, викрадених з малазійського фонду 1MDB, за рахунок вилучення активів.

Угода, яка повинна бути схвалена федеральним суддею, дозволить врегулювати низку справ щодо Лоу. Прокурори обвинувачують його в організації крадіжки більш ніж $4 млрд з 1MDB. При цьому угода не передбачає зняття з фінансиста інших обвинувачень у вчиненні злочинів. Лоу досі перебуває в розшуку, його інтереси представляє юридична компанія.

Активи, які будуть вилучені у Лоу в межах 13 справ про конфіскацію майна, оцінюються більш ніж в $700 млн і містять у собі бутик-готель в Беверлі-Хілз і дорогі об'єкти нерухомості в Нью-Йорку і Лондоні, йдеться в повідомленні мін'юсту. Раніше відомство вже конфіскувало активи на суму $260 млн. При цьому наголошується, що вартість активів може зрости.

У заяві не уточнюється, що станеться з активами або з коштами, отриманими в разі їх продажу.

Фонд 1MDB опинився в центрі скандалу після того, як з нього були виведені кілька мільярдів доларів у період з 2009 до 2014 року. Скандал призвів до початку численних урядових розслідувань і відставки прем'єрміністра Малайзії Наджиба Разака.

Згідно з підрахунками мін'юсту США, загалом з фонду було вкрадено як мінімум $4,5 млрд, які використовувалися для дачі хабарів урядовцям, поповнення створеного для цього фонду, який контролював колишній прем'єрміністр, а також для покупки прикрас, предметів мистецтва та нерухомості.