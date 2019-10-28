Дипломатичний скандал у Болгарії. Софія викрила чергового російського шпигуна



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У Болгарії викрили російського шпигуна

Перший секретар російського посольства в Софії збирав інформацію, що містить державну таємницю

Прокуратура Болгарії розпочала досудове провадження щодо першого секретаря Посольства Російської Федерації в Софії. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» у Софії з посиланням на пресслужбу Прокуратури Болгарії. За її інформацією, починаючи з вересня 2018 року, дипломат, перебуваючи на території Болгарії, займався збором інформації, яка є державною таємницею, з метою передачі іноземній державі.

Провадження було розпочато після отримання відповідного сигналу від Державного Агентства з Нацбезпеки.

«В результаті оперативно проведеного розслідування, факти надані в сигналі, були повністю підтверджені. Встановлено, що починаючи з вересня 2018 року, протягом майже року, громадянин Російської Федерації проводив розвідувальну діяльність, зокрема, регулярні конспіративні зустрічі з громадянами Болгарії, включаючи високопосадовця, який має доступ до таємної інформації Республіки Болгарія, ЄС та НАТО. Метою зустрічей було отримання такої інформації, яка становить державну таємницю, зокрема шляхом пропонування матеріальної вигоди. Встановлено, що російський громадянин є першим секретарем Посольства Російської Федерації в Софії» - йдеться в повідомленні.

При цьому в болгарській прокуратурі відмітили, що з огляду на те, що відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини, дипломатичний агент захищений від кримінальної юрисдикції держави, яка приймає дипломатів, та попри наявність підстав для притягнення його до відповідальності як обвинуваченого, російський дипломат знаходиться під захистом імунітету.

Раніше повідомлялося, що у Польщі затримали російського шпигуна. За словами речника міністра координатора спецслужб Станіслава Жарина, слідчий зібрав докази про співпрацю Пьотра С. з російською розвідкою.