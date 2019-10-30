90% українців без інтернету: команда Зеленського знову оконфузилася
SMM-ки з команди Зеленського вдруге за місяць редагують пости у соцмережі після реакції користувачів
На сторінці «Команда Зеленського», яка має у Facebook понад 700 тисяч фоловерів, був опублікований пост, де було зазначено, що 90% українців роками не мали доступу до інтернету.
За кілька годин цитату «90% українців роками не мали доступу до інтернету, а новий уряд лише за декілька місяців роботи усе змінив!», пресслужба змінила на «Багато українців роками не мали доступу до інтернету…».
Як повідомлялося, у жовтні стався скандал, пов'язаний з SMM-ками з команди Зеленського. Вони переплутали у дописах на Facebook назви двох прибалтійських країн Литви та Латвії.
Після цього заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що автор цієї публікації в акаунті Офісу президента на Facebook «отримав стягнення і географічний атлас в подарунок».
Також у Зеленського після плутанини з Литвою-Латвією вирішили шукати SMM-ника через соцмережі.