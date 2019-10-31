Герой попереднього сексскандалу нацькував поліцію на Богдана Яременка



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Кива про колег: пішли врознос після першої зарплати у конвертах

Ілля Кива звернувся до глави департаменту нацполіціі по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Артему Крищенко: «ось вам перший факт, який ви зобов'язані розслідувати»

Депутат із фракції «Опозиційна платформа - За життя» Ілля Кива закликав Нацполіцію розслідувати замовлення секс-послуг в залі парламенту нардепом фракції «Слуга народу», який таким чином став співучасником кримінального злочину. Про це народний Кива заявив в парламенті в середу.

«Днями «Слуги народу» отримали свою першу зарплату в конвертах. Не всі цю зарплату понесли додому, деякі «слуги» кинулися писати повіям і замовляти їх прямо тут, в сесійній залі. В Україні проституція є карним злочином, учасником якого став народний депутат», - сказав політик.

У зв'язку з цим Кива звернувся до глави департаменту нацполіціі по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Артему Крищенко: «ось вам перший факт, який ви зобов'язані розслідувати».

Також Кива припустив, що «напевно, тому «слуги» так б'ються за легалізацію проституції».

Нагадаємо, у Верховній Раді днями стався скандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

Парламентарій поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів. Дві години – 150 доларів.

Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським.

Згодом стало відомо, що український пранкер, відомий під ніком Джокер, деякий час листувався з нардепом від «Слуги народу» Богданом Яременком під виглядом генпрокурора Руслана Рябошапки та змусив його вибачитися за сексскандал, в який він потрапив напередодні.

Проте, варто зазначити, що у самого Киви, як-то кажуть, теж рильце в пушку. Нагадаємо, нардеп пестив себе в залі Верховної Ради. Його поведінка у парламенті навіть надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.