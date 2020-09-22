Міжнародна система передачі фінансових даних SWIFT змінює механізм міжнародних платежів



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SWIFT наголошує, що стосується платежів, фінустанови зможуть розширювати пропозиції для підприємств і споживачів і підвищувати якість обслуговування кінцевих клієнтів

Нова стратегія дозволить фінансовим установам світу здійснювати миттєві і безперебійні наскрізні транзакції

Міжнародна система передачі фінансових даних SWIFT докорінно змінює порядок здійснення платежів і виконання операцій із цінними паперами. Зміни обумовлені новою стратегією, яку схвалила рада директорів SWIFT.

«Ця стратегія дозволить фінансовим установам світу здійснювати миттєві і безперебійні наскрізні транзакції. Ми вийдемо за рамки обміну фінансовими повідомленнями та надамо комплексні послуги з управління транзакціями. Цей новий підхід буде підтримувати і прискорювати інновації, відкриваючи шлях фінансовим установам - незалежно чи у співпраці з фінтех-компаніями – для створення нових послуг з доданою вартістю для підтримки зростання їхнього бізнесу», – йдеться в повідомленні.

SWIFT наголошує, що стосується платежів, фінустанови зможуть розширювати пропозиції для підприємств і споживачів і підвищувати якість обслуговування кінцевих клієнтів.

У сфері операцій з цінними паперами фінустанови отримають вигоду від поліпшених процесів звірки, звітності та обслуговування активів, а також від наскрізної прозорості транзакцій, щоб зменшити кількість невдалих розрахунків і штрафів.

Протягом наступних двох років буде модернізовано інфраструктуру для транскордонних операцій, що дозволить фінансовим інститутам у всьому світі здійснювати транзакції миттєво і безперешкодно.

Модернізована платформа SWIFT забезпечить взаємодію між фінансовими установами та іншими учасниками ринку і дозволить налагодити більш безшовні процеси, оптимізує швидкість і стане підтримувати повну прозорість і прогнозованість операцій на всіх етапах виконання в будь-якій точці світу.

Нововведення надасть можливість здійснювати миттєві безшовні трансакції між понад 4 млрд рахунків, що обслуговуються фінансовими установами — користувачами фінансової мережі SWIFT.

Крім того, цифрова платформа нового покоління використовуватиме API і хмарні технології для надання процесингових сервісів. Раніше банки традиційно розробляли їх самостійно в рамках своєї інфраструктури. Тепер нові технології дозволять заощадити час і скоротити витрати для всієї індустрії.

Нагадаємо, Національний банк у партнерстві із SWIFT працює над проєктом із розвитку платіжної інфраструктури країни на базі міжнародного стандарту ISO 20022.

ISO 20022 – міжнародний стандарт і методологія створення описів бізнес-процесів, що супроводжуються обміном електронними фінансовими повідомленнями, і проектування схем і форматів цих повідомлень. Його можна розглядати як «фінансове есперанто», універсальну мову взаємодії різних автоматизованих систем учасників фінансових і торгових ринків.

Планується, що впровадження стандарту ISO 20022 у Системі електронних платежів (СЕП) відбудеться до кінця 2021 року. У середньостроковій перспективі у рамках переходу СЕП на новий стандарт заплановане також запровадження миттєвих платежів у системі.

SWIFT відклав дату міграції на ISO 20022 для транскордонних платежів на рік — з листопада 2021 року на кінець 2022 року через те, що банки не встигають підготувати існуючу інфраструктуру для переходу.