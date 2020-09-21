Досьє FinCEN: світові банки роками дозволяли клієнтам відмивати гроші. Серед них є українці розслідування



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Таємні документи показали, що великі світові банки дозволяли злочинцям відмивати гроші, а російським олігархам уникати санкцій Колаж: BuzzFeed

У даних FinCEN, які потрапили до журналістів, фігурують імена українських «чиновників, олігархів і навіть президентів»

Американське видання BuzzFeed оприлюднило результати дворічного дослідження банківських звітів, які включають транзакції на 2 трильйони доларів.

Витік цих даних показав, що деякі найбільші банки у світі вели бізнес із клієнтами, яких вони підозрювали у корупції, і дозволяли злочинцям переміщати «брудні» гроші по всьому світу.

Видання BuzzFeed вказує, що отримало доступ до документів і поділилося ними з колегами з Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) та колегами з 88 країн світу. Серед них і українські журналісти.

Що таке FinCEN

Файли FinCEN – це понад 2500 документів, більшість із яких банки відправляли владі США в період із 2000 по 2017 рік. Ці документи є одними з найбільш ретельно охоронюваних секретних документів міжнародної банківської системи. Банки використовують їх для повідомлення про підозрілу поведінку, але вони не є доказом правопорушень або злочинів.

Майже півтора року журналісти досліджували та перевіряли підозрілі транзакції. Вони стосуються багатьох країн, від Туркменістану до Сінгапуру, злочинів, від наркотрафіку до продажу старого обладнання під виглядом нового, а також політиків, зокрема Пола Манафорта та Володимира Путіна. Результати розслідування журналісти почали публікувати у неділю ввечері.

Український слід

Як зазначає головна редакторка «Слідства.Інфо» Анна Бабінець, яка також працювала з таємними файлами, у них спливають компанії, пов’язані з Коломойським, Ахметовим, Клюєвим та іншими відомими українцями. За її словами, журналістські розслідування щодо них будуть публікуватися найближчими днями та тижнями виданнями по всьому світу.

«Слідство.Інфо» пише, що окрема історія про можливі фінансові зловживання стосується українського бізнесмена й політика часів президентства Віктора Януковича, одного з найближчих соратників президента-втікача, Юрія Іванющенка. Ідеться про постачання обладнання на державну вугільну шахту імені Бажанова, що в Макіївці. Невдовзі після аварії на ній 29 липня 2011 року, яка забрала життя 11 людей, українські аудитори звернули увагу на те, хто постачав обладнання на шахту і взагалі забезпечував оновлення її фізичних активів.

Виявилось, що постачальником обладнання для шахти імені Бажанова була кіпрська компанія Tornatore. Вона продовжила робити це й після аварії — так, у грудні 2011-го, відповідно до документів FinCEN, Tornatore отримала 5,5 мільйонів доларів від ТОВ «Газенерголізинг», яка надавала в користування обладнання. Наступного дня Tornatore перерахувала 999 994 долари російській лізинговій компанії, якою частково володів уряд РФ. Такі близькі до круглих суми, зазначають у матеріалі, часто є ознакою схем із відмивання грошей.

Попри те, що оновлення обладнання нібито проводилось на шахті і до, й після аварії, на ділі її плачевний фізичний стан не змінювався.

Юрій Іванющенко, за офіційними повідомленнями, 2014 року залишив країну. Зараз щодо нього ведуться розслідування в Україні та Швейцарії через можливе розкрадання мільйонів доларів.

Швейцарський адвокат Вінсент Соларі, якого журналісти назвали представником Юрія Іванющенка, стосунок останнього до Tornatore й «Газенергохолдингу» заперечив. Однак фактів на підтвердження своєї тези не навів.

Журналістка Тетяна Козирєва, яка також брала участь у розшифровці даних, заявляє, що у них фігурують імена українських чиновників, олігархів і навіть президентів.

«І це лише питання часу коли саме Департамент юстиції пред’явить фігурантам репортів FinCEN обвинувачення», – відзначає Козирєва.

«Цікаво, що Коломойський, коли отримав від мене останній пул запитань (на три сторінки), просто заблокував мій номер. Мабуть, зачепила за живе», – додала журналістка.

«Юристи Ахметова до останнього писали й дзвонили моїм роботодавцям у США, вигадували байки про мою некомпетентність і заангажованість, переконували не публікувати матеріал. Але медіа в США особливі. Редактори там цінують журналістів-розслідувачів і поважають їх роботу», – відзначила Козирєва.

Що вже розкрив витік даних?

Банк HSBC дозволив шахраям переміщати мільйони вкрадених доларів по всьому світу, навіть після того, як дізнався від американських слідчих, що ця схема була шахрайством.

Американський фінансовий холдинг JP Morgan, що об'єднує кілька великих банків, дозволив компанії перемістити понад 1 млрд доларів через лондонський рахунок, не знаючи, кому він належить. Пізніше банк виявив, що компанія може належати мафіозі зі списку 10 найбільш розшукуваних ФБР.

Один із найближчих соратників президента Росії Володимира Путіна використовував Barclays Bank в Лондоні, щоб уникнути санкцій, які мали заважати йому користуватися фінансовими послугами на Заході. Частину готівки пішла на придбання витворів мистецтва.

У Великобританії зареєстрована велика кількість компаній, які фігурували у звітах про підозрілу діяльність. У файлах FinCEN вказано понад 3000 британських компаній — більше, ніж компаній з будь-якої іншої країни.

Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів не реагував на попередження про місцеву фірму, яка допомагала Ірану ухилятися від санкцій.

Deutsche Bank переміщував брудні гроші за організовану злочинність, від терористів та наркоторгівців.

Standard Chartered переводив готівку в Арабський банк понад десять років після того, як рахунки клієнтів в йорданському банку використовувались для фінансування тероризму.

Згадані в цій історії банки заявили, що не можуть коментувати конкретні операції через закони про банківську таємницю, зазначає BuzzFeed News.

Чому ця історія важлива?

За законом, банки повинні слідкувати за тим, щоб не допомагати відмивати гроші. Вони повинні знати, хто є їхніми клієнтами, а якщо у банку є докази злочинної діяльності, вони повинні припинити переміщення грошей.

Цей витік даних відрізняється від інших тим, що містить документи не лише кількох компаній. Він демонструє ряд потенційно підозрілих дій за участі компаній і приватних осіб, а також підіймає питання, чому банки, які замітили підозрілу діяльність, не завжди діяли так, як потрібно.

FinCEN заявив, що витік може вплинути на національну безпеку США, поставити під загрозу розслідування і безпеку установ і осіб, які подають звіти. Минулого тижня FinCEN оголосив про пропозиції щодо перегляду своїх програм по боротьбі з відмиванням грошей.