Фінансист розповів, що буде з курсом долара та інфляцією до кінця року



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Фінансист бачить можливість прискорення інфляції до 4% до кінця року

«Курс євро-долар прогнозувати складніше, ніж долар-гривня» – Писарук

Зниження реального ВВП України за підсумками 2020 року становитиме 6,3%, а пік його падіння припав на другий квартал. Про це в інтерв’ю НВ Бізнес розповів глава правління Райффайзен Банк Аваль Олександр Писарук.

За його словами, 6,3% – це «комфортна цифра, вона у руслі прогнозів уряду, Нацбанку».

Що стосується інфляції, то Писарук бачить можливість її прискорення до 4% до кінця року.

Відповідаючи на питання, яким до кінця року буде курс валют, банкір сказав: «Прогнозувати обмінний курс завжди складно, всім. Станом на сьогоднішній день, я вважаю, що курс долара до гривні не опуститься нижче 29. Ми прогнозуємо власний бюджет у євро, і я вам скажу точно, що значно складніше прогнозувати курс євро-долар, ніж долар-гривня. І це факт, особливо останнім часом. Ви бачите, євро зміцнився на 10% відносно до долара».

За словами Писарука, Райффайзен Банк Аваль для цілей внутрішнього бюджетування прогнозує до кінця року курс 30,5 грн/євро.

При цьому, уточнив він, йдеться про позитивний сценарій, корективи в які може внести поширення захворюваності коронавірусом.

Нагадаємо, міністр фінансів розповів, яким буде курс долара у 2021 році.

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