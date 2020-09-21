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    Економіка та фінанси

    Акції світових банків впали після масштабного витоку даних

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    <span>Котирування міжнародних банків почали дешевшати після витоку файлів FinCEN</span> - Акції світових банків впали після масштабного витоку даних
    Котирування міжнародних банків почали дешевшати після витоку файлів FinCEN

    У файлах FinCEN міститься інформація про підозрілі транзакції на 2 трлн доларів через найбільші банки світу

    Котирування деяких міжнародних банків почали дешевшати після витоку файлів FinCEN.

    Про це з посиланням на дані торгів повідомляє видання «Український капітал».

    У файлах FinCEN міститься інформація про підозрілі транзакції на 2 трлн доларів через найбільші банки світу.

    Акції Deutsche Bank, який, згідно зі злитими документами, проводив транзакції організованої злочинності, терористам і наркоторговцям, станом на 13 годину скоротилися на 7,38%. Банк, згідно зі звітом, за 17 років провів сумнівних операцій на суму 1,31 трлн доларів.

    Акції JPMorgan, який, за даними FinCEN, провів підозрілих транзакцій на 514 млрд доларів, втратили 3,87% вартості.

    Акції британського банку Standard Chartered (166 млрд доларів «сумнівних» операцій, згідно зі звітом) скоротилися на 5,4%.

    Акції банку Barclays (21 млрд доларів сумнівних операцій) обвалилися на 8,61%, акції HSBC (4,4 млрд доларів) на біржі в Гонконгу впали на 4,4% до найнижчого рівня із травня 1995 року.

    Нагадаємо, напередодні був опублікований звіт про відмивання грошей у банках світу. У розслідуванні фігурують банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank і Bank of New York Mellon.

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    економіка банки гроші фінанси
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