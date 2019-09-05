Прогноз Нацбанку: інфляція до кінця 2020 року знизиться до 5%



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Зміцнення обмінного курсу, теж має сприяти уповільненню інфляції у найближчі місяці

У Національному банку очікують, що інфляція до кінця 2020 року знизиться до 5% у річному вимірі.

Про це сьогодні на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій.

«Як і раніше, ми прогнозуємо досягнення середньострокової цілі з інфляції 5% наприкінці наступного року», - сказав Смолій.

Він зазначив, що інфляція у липні (9,1% у річному вимірі) була вищою за траєкторію прогнозу, який опубліковано в останньому Інфляційному звіті. У серпні, за оцінками Національного банку, інфляція знизиться, втім все ще залишатиметься вище прогнозовіної. Таке відхилення зумовлене насамперед тимчасовими чинниками з боку пропозиції продуктів харчування, зокрема овочів.

Смолій також зазначив, що зміцнення обмінного курсу, теж має сприяти уповільненню інфляції у найближчі місяці.

«Укріплення гривні було зумовлено фундаментальними ринковими чинниками, такими як сприятлива цінова кон'юнктура на глобальних товарних ринках, високий врожай зернових, подальше зростання експорту ІТ послуг, зростання довіри інвесторів до української економіки та спрощення їх доступу до ринку внутрішніх державних цінних паперів. Це, зокрема, зумовило зниження обсягів репатріації дивідендів та зростання попиту на ОВДП», - сказав Смолій, додавши, що хоч приплив іноземного капіталу на ринок ОВДП суттєво послабився в останні тижні, валютний ринок залишався збалансованим.

Зазначимо також, що зростання споживчих цін в Україні у 2018 році вперше з 2013 року сповільнилося до однозначного показника і становило 9,8%.