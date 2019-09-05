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    Економіка та фінанси

    МВФ прибуде в Україну наступного тижня

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    МВФ прибуде в Україну наступного тижня

    НБУ сподівається на успішне завершення переговорів із МВФ

    Національний банк очікує на приїзд місії Міжнародного валютного фонду на наступному тижні.

    Про це на пресконференції сказав голова Національного банку Яків Смолій.

    «Ми очікуємо на приїзд місії наступного тижня. В першу чергу будуть обговорюватись параметри програми, тобто її термін, обсяг (фінансування - ред.)», - сказав Смолій.

    Зазначимо, що напередодні Україна виплатила МВФ борги за програмою stand-by 2014 року

    Як відомо, замість незавершеної програми stand-by 2014 року Україна у 2015 році уклала з МВФ програму розширеного фінансування EFF, яку так само, до завершення, у грудні 2018 року було замінено на поточну програму stand-by.

    Нагадаємо, новий Кабмін має намір працювати над тим, щоб програма співпраці з Міжнародним валютним фондом була останньою, і Україна могла «жити без кредитів».

    До слова, візит місії Міжнародного валютного фонду до України очікується у період з 10 по 24 вересня 2019 року. 

    Джерело: Укрінформ

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