Національний банк знизив облікову ставку до 16,5%



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Нацбанк продовжує цикл пом'якшення монетарної політики

Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку до 16,5%.

Про це на прес-конференції сказав голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 16,5% річних із 6 вересня 2019 року», - сказав Смолій.

За його словами, Нацбанк продовжує цикл пом'якшення монетарної політики, оскільки очікує на тенденцію уповільнення інфляції до цілі 5%.

Нагадаємо, правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 17% річних із 19 липня 2019 року. Раніше, 25 квітня 2019 року, НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5% - до 17,5% річних.

У Нацбанку пообіцяли знизити рівень облікової ставки до 9% у 2020 році та до 8% - у 2021 році, якщо в Україні буде створено відповідні економічні умови.