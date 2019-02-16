Монетизація субсидій: у Гройсмана пояснили, як виплачуватимуть кошти



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Процес монетизації субсидій розпочинається з 1 березня

Жодних додаткових критеріїв чи обмежень для отримання субсидій у готівковій формі немає. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко в ефірі «5 каналу».

«Ми не вводимо жодних додаткових критеріїв і не обмежуватимемо право людей на отримання субсидій. Жодних рішень уряду щодо скорочення кількості субсидіантів немає», - сказав він.

Як повідомляєпрес-служба уряду, Розенко зазначив, що монетизація субсидій – це не випадкове чи спонтанне рішення, це – кінцевий етап реформування системи субсидій, який розпочався 4 роки тому. «Коли я ще був міністром соціальної політики, і ми тільки розпочинали процес реформування системи субсидій 4 роки тому, я особисто говорив про те, що кінцевим етапом реформування системи субсидій має стати їх монетизація, коли люди будуть отримувати реальні кошти на руки і за рахунок цих коштів сплачувати за комунальні послуги», - розповів він.

Розенко нагадав, що процес монетизації субсидій розпочинається з 1 березня.

Віце-прем’єр-міністр зауважив, що кожен субсидіант повинен отримати письмове повідомлення про те, у який спосіб він буде отримувати кошти. «Управління соцзахисту письмово мають повідомити усіх субсидіантів про те, у який спосіб вони будуть отримувати монетизовану субсидію. Це зобов’язання органів місцевої влади повідомити кожного субсидіанта», - сказав він, додавши, що 70% людей, які отримують субсидії, – це пенсіонери, які отримають свої субсидії разом із пенсійними виплатами – на картку «Ощадбанку» або через «Укрпошту». «Нікому не треба нікуди бігати і оформляти якісь нові документи», - підкреслив Розенко.

Нагадаємо, Кабмін схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року.

На сьогодні 4,2 млн домогосподарств в Україні мають право на отримання субсидії. З тих, хто отримає субсидію у грошовій формі, 70% - пенсіонери, а 1,2 млн - це працездатне населення, яке потребує допомоги