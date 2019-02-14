«Укрпошта» почне доставляти субсидії грошима



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Щомісяця одержувачі субсидій отримуватимуть кошти за попередній календарний місяць

Усі пенсіонери, яких обслуговує «Укрпошта», отримуватимуть субсидії готівкою через листонош у день одержання пенсії

Упродовж березня-травня «Укрпошта» доставлятиме отримувачам монетизовані субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Для інформування про нарахування субсидії та механізм виплати компанія доставить кожному отримувачу (близько 4 млн громадян) персональне повідомлення про розмір субсидії, за що призначена субсидія і як її отримати грошовими коштами», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що також компанія доставлятиме протягом дії пілотного проекту субсидії тим пенсіонерам, які отримують пенсії через «Укрпошту» (близько 1,1 млн клієнтів) та «буде максимально сприяти своєчасному отриманню платежів за надані комунальні послуги».

«Наразі триває процес підписання необхідних угод з Пенсійним фондом України», - заявили в «Укрпошті».

Повідомляється, що усі пенсіонери, яких обслуговує «Укрпошта», отримуватимуть субсидії готівкою через листонош у день одержання пенсії. Таким чином, вони матимуть змогу не витрачати додатковий час на відвідування поштового відділення і вчасно сплатити комунальні послуги, використавши субсидію за призначенням.

«З огляду на організацію процесу видачі субсидій – він максимально простий та зручний для клієнтів: пенсіонеру необхідно буде розписатися замість однієї відомості у двох», – заявив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Як відомо, за результатами аналізу ефективності пілотного проекту ухвалюватиметься рішення щодо його подальшого впровадження/невпровадження.

Щомісяця одержувачі субсидій отримуватимуть кошти за попередній календарний місяць (у березні – за лютий, у квітні – за березень, у травні – за квітень).

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що субсидіанти отримають готівку для оплати комунальних платежів за лютий.