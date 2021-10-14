Можливість для молодих спеціалістів: у Маріуполі стартував конкурс Worldskills
Worldskills Ukraine – частина міжнародного конкурсу, який ще має назву Олімпійські ігри для студентів та працівників віком 18 – 22 роки
У Маріуполі відбувся перший відбірковий етап конкурсу професій Worldskills. Генеральним партнером заходу є «Метінвест», інформує «24 канал».
Заступник міського голови Маріуполя Олександр Кочурін розповів, що завдяки конкурсу свої навички можуть продемонструвати низка людей. За його словами, дуже хотілося б щоб хлопці і дівчата, які демонстрували свої професійні навички на конкурсі, працювали в Маріуполі.
«Хочеться подякувати, що є така можливість для молодих спеціалістів свої навички протестувати, позмагатися один з одним. Дякуючи таким організаторам – компанії «Метінвест», – сказав Кочурін.
У рамках конкурсу викладачі закладів профтехосвіти Маріуполя, Запоріжжя та Кривого Рогу зможуть підвищити свою кваліфікацію на підприємствах «Метінвесту» та взяти участь у конференціях.
Крім того, на учасників регіональних конкурсів чекають:
- майстер-класи;
- екскурсії на підприємства;
- зустрічі з топ-менеджерами групи.
Довідка. Worldskills Ukraine – частина міжнародного конкурсу, який ще має назву Олімпійські ігри для студентів та працівників віком 18 – 22 роки.
А для школярів у жовтні стартує профорієнтаційна програма Steel Craft, де підлітки спробують себе у робітничій професії.
Група «Метінвест» послідовно займається відповідною реформою. За 15 років роботи у сферу освіти інвестували 180 мільйонів гривень.