Можливість для молодих спеціалістів: у Маріуполі стартував конкурс Worldskills

У рамках конкурсу спеціалісти зможуть підвищити свою кваліфікацію на підприємствах «Метінвесту»

Worldskills Ukraine – частина міжнародного конкурсу, який ще має назву Олімпійські ігри для студентів та працівників віком 18 – 22 роки

У Маріуполі відбувся перший відбірковий етап конкурсу професій Worldskills. Генеральним партнером заходу є «Метінвест», інформує «24 канал».

Заступник міського голови Маріуполя Олександр Кочурін розповів, що завдяки конкурсу свої навички можуть продемонструвати низка людей. За його словами, дуже хотілося б щоб хлопці і дівчата, які демонстрували свої професійні навички на конкурсі, працювали в Маріуполі.

«Хочеться подякувати, що є така можливість для молодих спеціалістів свої навички протестувати, позмагатися один з одним. Дякуючи таким організаторам – компанії «Метінвест», – сказав Кочурін.

У рамках конкурсу викладачі закладів профтехосвіти Маріуполя, Запоріжжя та Кривого Рогу зможуть підвищити свою кваліфікацію на підприємствах «Метінвесту» та взяти участь у конференціях.

Крім того, на учасників регіональних конкурсів чекають:

майстер-класи;

екскурсії на підприємства;

зустрічі з топ-менеджерами групи.

Довідка. Worldskills Ukraine – частина міжнародного конкурсу, який ще має назву Олімпійські ігри для студентів та працівників віком 18 – 22 роки.

А для школярів у жовтні стартує профорієнтаційна програма Steel Craft, де підлітки спробують себе у робітничій професії.

Група «Метінвест» послідовно займається відповідною реформою. За 15 років роботи у сферу освіти інвестували 180 мільйонів гривень.