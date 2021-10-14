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    Можливість для молодих спеціалістів: у Маріуполі стартував конкурс Worldskills

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    У рамках конкурсу спеціалісти зможуть підвищити свою кваліфікацію на підприємствах &laquo;Метінвесту&raquo; - Можливість для молодих спеціалістів: у Маріуполі стартував конкурс Worldskills
    У рамках конкурсу спеціалісти зможуть підвищити свою кваліфікацію на підприємствах «Метінвесту»
    фото: World Skills

    Worldskills Ukraine – частина міжнародного конкурсу, який ще має назву Олімпійські ігри для студентів та працівників віком 18 – 22 роки

    У Маріуполі відбувся перший відбірковий етап конкурсу професій Worldskills. Генеральним партнером заходу є «Метінвест», інформує «24 канал».

    Заступник міського голови Маріуполя Олександр Кочурін розповів, що завдяки конкурсу свої навички можуть продемонструвати низка людей. За його словами, дуже хотілося б щоб хлопці і дівчата, які демонстрували свої професійні навички на конкурсі, працювали в Маріуполі.

    «Хочеться подякувати, що є така можливість для молодих спеціалістів свої навички протестувати, позмагатися один з одним. Дякуючи таким організаторам – компанії «Метінвест», – сказав Кочурін.

    У рамках конкурсу викладачі закладів профтехосвіти Маріуполя, Запоріжжя та Кривого Рогу зможуть підвищити свою кваліфікацію на підприємствах «Метінвесту» та взяти участь у конференціях.

    Крім того, на учасників регіональних конкурсів чекають:

    • майстер-класи;
    • екскурсії на підприємства;
    • зустрічі з топ-менеджерами групи.

    Довідка. Worldskills Ukraine – частина міжнародного конкурсу, який ще має назву Олімпійські ігри для студентів та працівників віком 18 – 22 роки.

    А для школярів у жовтні стартує профорієнтаційна програма Steel Craft, де підлітки спробують себе у робітничій професії.

    Група «Метінвест» послідовно займається відповідною реформою. За 15 років роботи у сферу освіти інвестували 180 мільйонів гривень.

    Теги: Маріуполь конкурс завод
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    Можливість для молодих спеціалістів: у Маріуполі стартував конкурс Worldskills