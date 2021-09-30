Уряд оголосив новий конкурс на посаду глави Нацслужби здоров'я

Тестування кандидатів відбудеться 20 жовтня

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про початок нового конкурсу на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Згідно з повідомленням, уряд оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови НСЗУ, починаючи з 30 вересня 2021 року.

Відповідно до ухваленого розпорядження, для участі в конкурсі кандидати мають подати заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади, резюме, підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тощо.

Зазначається, що документи прийматимуться до 17:00 13 жовтня 2021 року через Єдиний портал вакансій державної служби.

Тестування кандидатів відбудеться 20 жовтня з 9:00 за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 15. За цією з адресою відбуватимуться співбесіди з кандидатами.

У пресслужбі зазначили, що кандидати повинні мати ступінь вищої освіти не вище магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері охорони здоров'я – не менше трьох років, а загальний стаж – не менше семи років.

Нагадаємо, 27 травня Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Прийом документів тривав до 2 червня. Ляшко був переконаний, відомство може очолити професіонал, який буде «працювати на результат і вболіває за медицину».

Проте, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не зміг з першої спроби визначитись із переможцем конкурсу на голову Національної служби здоров’я України (НСЗУ), яка є головним розпорядником коштів для фінансування медичної системи.

Наразі обов’язки голови НСЗУ тимчасово виконує Дмитро Самофалов.