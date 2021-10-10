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    Кизиловий сад українського підприємця претендує на світовий рекорд (фото)

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    Кизиловий сад поки що потрапив до Книги рекордів України, але претендує на світову славу - Кизиловий сад українського підприємця претендує на світовий рекорд (фото)
    Кизиловий сад поки що потрапив до Книги рекордів України, але претендує на світову славу
    Фото: Ліза Ольшанська/Facebook

    Сад у селищі Нове Запорізької області займає 14 га

    У селищі Нове Запорізької області зареєстрували рекорд України – «Найбільший кизиловий сад, вирощений за органічною технологією». Про це повідомила у Facebook представниця Книги рекордів України Лана Вєтрова.

    За її словами, величезна площа саду, що займає 14 га, може претендувати і на світовий рекорд, адже за попередніми даними, сад нараховує 11,5 тис. дерев кизилу.

    Власники саду – сучасне сімейне підприємство – родина Ольшанських, які заснували його ще в 2013 році. З того часу родина цілеспрямовано працює над тим, щоб вирощена ними продукція відповідала найвищій якості й автентичності традицій.

    Щороку екологічність урожаю Ольшанські підтверджують за всіма вимогами Органік-Стандарту.

    Відзначається, що нині родину Ольшанських визнано першими національними виробниками екологічно чистої та якісної продукції з кизилу.

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    Кизиловий сад українського підприємця претендує на світовий рекорд (фото)
    Кизиловий сад українського підприємця претендує на світовий рекорд (фото)
    Кизиловий сад українського підприємця претендує на світовий рекорд (фото)
    Кизиловий сад українського підприємця претендує на світовий рекорд (фото)
    Кизиловий сад українського підприємця претендує на світовий рекорд (фото)
    Фото: Ліза Ольшанська/Facebook

    Як інформує сайт shotam.info, це перший в Україні органічний кизиловий сад. Фермери регулярно шукають бізнес-ніші, і найчастіше знаходять їх у плодоовочівництві.

    Підприємець знайшов розплідник в Криму, звідки привіз понад 10 тисяч саджанців. З цієї першої посадки було втрачено майже 30% насаджень. Пізніше доля звела Сергія Ольшанського із «мамою українського кизилу» – селекціонеркою Світланою Кліменко. Вона створила близько 30 сортів кизилу. Майже вся колекція селекціонерки – 24 сорти – посаджена в саду Ольшанського.

    Коло продуктів переробки кизилу від ТМ Famberry з саду Ольшанського вражає креативністю. Можна придбати чаї з кизилу для холодного та гарячого приготування, джем, пюре, соус до м’яса та навіть компот у скляній тарі. В основі майже всіх продуктів Famberry – кизилове пюре. Для його виробництва господарство придбало спеціальну машину швейцарського виробництва. Підприємство має власну камеру заморозки і сховище об’ємом 10 тонн.

    Раніше найважчий гарбуз обирали у Кропивницькому під час «Покровського ярмарку», де відбувся конкурс «Гарбуз-велетень», який проходив у межах Міжнародної агропромислової виставки Agroexpo. Переможцем став фермер з Кіровоградщини, який виростив гарбуз вагою 80 кг.

    Нагадаємо, найвищим у світі споживання кабачків і гарбуза на душу населення в 2020 році було в Україні – 33 кг на людину в рік.

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    Теги: книги конкурс рекорд Facebook фермер населення час
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    Кизиловий сад українського підприємця претендує на світовий рекорд (фото)