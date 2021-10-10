Кизиловий сад українського підприємця претендує на світовий рекорд (фото)

Кизиловий сад поки що потрапив до Книги рекордів України, але претендує на світову славу

Сад у селищі Нове Запорізької області займає 14 га

У селищі Нове Запорізької області зареєстрували рекорд України – «Найбільший кизиловий сад, вирощений за органічною технологією». Про це повідомила у Facebook представниця Книги рекордів України Лана Вєтрова.

За її словами, величезна площа саду, що займає 14 га, може претендувати і на світовий рекорд, адже за попередніми даними, сад нараховує 11,5 тис. дерев кизилу.

Власники саду – сучасне сімейне підприємство – родина Ольшанських, які заснували його ще в 2013 році. З того часу родина цілеспрямовано працює над тим, щоб вирощена ними продукція відповідала найвищій якості й автентичності традицій.

Щороку екологічність урожаю Ольшанські підтверджують за всіма вимогами Органік-Стандарту.

Відзначається, що нині родину Ольшанських визнано першими національними виробниками екологічно чистої та якісної продукції з кизилу.

Як інформує сайт shotam.info, це перший в Україні органічний кизиловий сад. Фермери регулярно шукають бізнес-ніші, і найчастіше знаходять їх у плодоовочівництві.

Підприємець знайшов розплідник в Криму, звідки привіз понад 10 тисяч саджанців. З цієї першої посадки було втрачено майже 30% насаджень. Пізніше доля звела Сергія Ольшанського із «мамою українського кизилу» – селекціонеркою Світланою Кліменко. Вона створила близько 30 сортів кизилу. Майже вся колекція селекціонерки – 24 сорти – посаджена в саду Ольшанського.

Коло продуктів переробки кизилу від ТМ Famberry з саду Ольшанського вражає креативністю. Можна придбати чаї з кизилу для холодного та гарячого приготування, джем, пюре, соус до м’яса та навіть компот у скляній тарі. В основі майже всіх продуктів Famberry – кизилове пюре. Для його виробництва господарство придбало спеціальну машину швейцарського виробництва. Підприємство має власну камеру заморозки і сховище об’ємом 10 тонн.

Раніше найважчий гарбуз обирали у Кропивницькому під час «Покровського ярмарку», де відбувся конкурс «Гарбуз-велетень», який проходив у межах Міжнародної агропромислової виставки Agroexpo. Переможцем став фермер з Кіровоградщини, який виростив гарбуз вагою 80 кг.

Нагадаємо, найвищим у світі споживання кабачків і гарбуза на душу населення в 2020 році було в Україні – 33 кг на людину в рік.