МВФ оцінив фінансові потреби України у 2019 році



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Україні знадобиться 2,3% ВВП на фінансування бюджетного дефіциту

Міжнародний валютний фонд оцінив валові потреби України у фінансуванні на 2019 рік у 8,1% ВВП.

Про це йдеться в матеріалах до квітневого огляду МВФ Перспективи світової економіки.

Відзначається, що Україні знадобиться 2,3% ВВП на фінансування бюджетного дефіциту і 5,7% ВВП - на фінансування боргу.

За оцінками фонду, в 2020 році валові потреби України у фінансуванні становитимуть 8,3% ВВП, в тому числі 2,3% ВВП - на фінансування бюджетного дефіциту і 6% ВВП - на фінансування боргу.

Згідно із прогнозами МВФ, дефіцит держбюджету України в 2021 році скоротиться до 2,2% ВВП, а в період із 2022 до 2024 року складе по 2% ВВП щорічно. Також у Фонді прогнозують скорочення рівня держборгу України до ВВП із 63,9% у 2018 році до 62% у 2019, 57,9% - у 2020, 53,8% - у 2021, 49,8% - у 2022, 46,2% - у 2023, 43,7% - у 2024 році.

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019 році з 2,9% до 2,7%.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,3% в 2019 році. У порівнянні з січнем 2019 року прогноз погіршений на 0,2 в.п.