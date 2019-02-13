МВФ радить Україні зосередитись на земельній реформі та приватизації



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Голова представництва МВФ в Україні рекомендував проводити реформи, які дозволять залучити інвесторів

У Міжнародному валютному фонді вважають, що Україна має зосередитись на проведенні земельної реформи та приватизації, оскільки це досить перспективні сектори з точки зору притоку інвестицій.

Про це сказав постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман на XV щорічній інвестиційній конференції, організованій Dragon Capital у Києві, повідомляє «Укрінформ».

«Серед того, що слід зробити, - зосередитись на земельній реформі, аби можна було купувати землю сільгосппризначення. Також слід зосередитись на приватизації сектору держпідприємств, щоб приватний сектор міг зайти і зробити відповідний вклад у цей сектор», - сказав Люнгман.

Він також наголосив, що зараз розпочинається реформа Державної фіскальної служби, і це у свою чергу має покращити бізнес-середовище.

Люнгман також нагадав, що за останні 5 років було багато зроблено в різних сферах, починаючи від реформування банківської системи і закінчуючи створенням антикорупційних органів.

Як повідомлялось, сукупний державний і гарантований державою борг України у січні цього року скоротився на 0,25%, або на 0,19 мільярда доларів - до 76,11 мільярда доларів.

Нагадаємо, 20 лютого глава казначейської служби Тетяна Слюз повідомила, що український гарантований державний борг перевищив два трильйони гривень.



