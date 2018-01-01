Держборг України «перевалив» за два трильйони гривень

Державний борг збільшився

Глава казначейської служби Тетяна Слюз повідомила, що український гарантований державний борг перевищив два трильйони гривень. Про це вона заявила під час щорічного публічного звіту, передає видання УНН. «Державний гарантований борг враховується вже трильйонами», - заявила глава казначейської служби. Наразі він становить вже 2,1 трлн



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Державний борг збільшився

Глава казначейської служби Тетяна Слюз повідомила, що український гарантований державний борг перевищив два трильйони гривень. Про це вона заявила під час щорічного публічного звіту, передає видання УНН.

«Державний гарантований борг враховується вже трильйонами», - заявила глава казначейської служби. Наразі він становить вже 2,1 трлн гривень.

Нагадаємо, 12 січня Міністерство фінансів України прогнозувало, що до кінця 2018 року граничний розмір державного боргу не перевищить 1,999 млрд гривень, в той час, як передбачуваний розмір цього показника за підсумками минулого року не повинен перевищити 1,83 трлн гривень.