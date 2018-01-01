Державний борг України скоротився за січень

А це тільки перший місяць року

Сукупний державний і гарантований державою борг України у січні цього року скоротився на 0,25%, або на 0,19 мільярда доларів - до 76,11 мільярда доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів. Відзначається, що в національній валюті держборг скоротився на 0,46%, або на 9,82 млрд грн - до 2,132 трлн грн. У міністерстві



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А це тільки перший місяць року

Сукупний державний і гарантований державою борг України у січні цього року скоротився на 0,25%, або на 0,19 мільярда доларів - до 76,11 мільярда доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів.

Відзначається, що в національній валюті держборг скоротився на 0,46%, або на 9,82 млрд грн - до 2,132 трлн грн.

У міністерстві повідомляють, що державний борг в січні скоротився на 0,04% - до 1,833 трлн грн (в доларах зріс на 0,17% - до 65,44 млрд доларів), при тому, що зовнішній держборг зріс на 0,67% - до 1,088 млрд грн (у доларах - на 0,88%, до 38,83 млрд доларів).

Гарантований державою борг в січні скоротився на 2,94% - до 298,9 млрд грн (в доларах - на 2,74%, до 10,67 млрд доларів), в тому числі зовнішній - на 3,08%, до 285,6 млрд грн (в доларах - на 2,88%, до 10,2 млрд доларів).

Міністерство додає, що основна сума держборгу номінована в доларах США - 41,65%, ще 30,38% - в гривні, 18,82% - в спеціальних правах запозичення, 7,96% - у євро.

Нагадаємо, 20 лютого глава казначейської служби Тетяна Слюз повідомила, що український гарантований державний борг перевищив два трильйони гривень.