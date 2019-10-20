МВФ вивчає вплив клімату на світові фінансові ринки



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Для більшості країн кліматичні ризики носять довгостроковий характер – фінансовий радник

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вивчає вплив клімату на світові фінансові ринки та оцінює його по відношенню до ринкової вартості.

Про це пише Reuters.

«Ми працюємо над ціноутворенням кліматичних ризиків і над тим, як вони оцінюються на фондовому ринку і ринку облігацій», – сказав фінансовий радник і директор департаменту фінансово-кредитних ринків та ринків капіталу МВФ Тобіас Едріан.

«Ми розглянемо фондові ринки по країнам, потім по секторам», – додав він.

Фінансові витрати у зв’язку зі зміною клімату стали предметом численних дискусій на осінніх нарадах МВФ на цьому тижні.

«Люди все більше і більше усвідомлюють це – є певна потреба в новому кліматі», – сказала Едріан. «Дуже сподіваюся, що люди зосередяться на цьому, але причина, по якій вони зосереджені, полягає в тому, що вони почали переживати. Той факт, що це дійсно стало великою темою в МВФ, каже сам за себе», – зазначив радник і директор департаменту МВФ.

Едріан сказав, що для деяких країн клімат являє собою короткострокову загрозу, як, наприклад, на Багамських Островах, яких зненацька застав ураган «Доріан» у вересні. Однак для більшості країн ці ризики носять довгостроковий характер.

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