Милованов розповів про «позитивні очікування» від переговорів з МВФ



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Україні «треба виконати багато речей» на технічному рівні

Міністр оцінив переговори з Фондом як «дуже серйозні»

Українська делегація позитивно оцінює хід переговорів з МВФ та налаштована на гарний результат щодо затвердження нової програми розширеного фінансування Фонду для України.

Про це сказав у суботу, за результатами візиту до Вашингтона, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

«Стосовно МВФ, я дуже позитивно налаштований. Думаю, нам просто потрібно продовжувати роботу, і через два тижні, я сподіваюсь, коли вони (місія МВФ – ред.) приїдуть (до Києва – ред.), на хороший результат», - зауважив міністр в коментарі «Укрінформу».

Він оцінив переговори з Фондом як «дуже серйозні».

«Ми виконали практично все, що зазвичай від нас очікують. Зараз у них (у Фонді – ред.) трошки інша проблема: український парламент прийняв близько 70-ти законопроєктів за останні п'ять тижнів, багато з яких чекали роками», - зауважив Милованов.

Він підкреслив, що МВФ потрібен час для того, аби вивчити ситуацію й те, що Україна встигла зробити.

«Звичайно, нам потрібно прийняти бюджет – вони (МВФ – ред.) хотіли би подивитися, яким буде бюджет. Це важливо», - зазначив міністр.

Крім того, Україні «треба виконати багато речей» на технічному рівні.

«Важливий ринок землі – вони хочуть подивитися, як це буде розвиватися. Але я впевнений, що ми змогли довести, що ми серйозний уряд, і якщо ми будемо продовжувати відповідально й амбітно ставитися до реформ, до трансформацій, то інвестиції прийдуть до нас, і зростання буде», - підкреслив урядовець.

Відповідаючи на запитання, які питання для України з боку МВФ наразі можна вважати складними, міністр зазначив, що, фактично, таких немає.

«Головне питання – подивитися, як нинішній уряд (України – ред.) себе поводить, як буде проведений бюджетний процес, як будуть виконані технічні питання», - підкреслив урядовець.

Нагадаємо, у вівторок українська делегація вирушила до США для переговорів із МВФ та іншими фінансовими організаціями.

Повідомлялося також, що в делегацію увійшли представники Нацбанку України.

У вересні влада України і місія МВФ під час двотижневих переговорів не досягли згоди щодо нової програми співпраці.

Пізніше в Кабміні заявили, що очікують позитивного рішення МВФ за новою програмою.