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    Економіка та фінанси

    Милованов розповів про «позитивні очікування» від переговорів з МВФ

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    <p>Україні &laquo;треба виконати багато речей&raquo; на технічному рівні</p> - Милованов розповів про «позитивні очікування» від переговорів з МВФ

    Україні «треба виконати багато речей» на технічному рівні

    Міністр оцінив переговори з Фондом як «дуже серйозні»

    Українська делегація позитивно оцінює хід переговорів з МВФ та налаштована на гарний результат щодо затвердження нової програми розширеного фінансування Фонду для України.

    Про це сказав у суботу, за результатами візиту до Вашингтона, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

    «Стосовно МВФ, я дуже позитивно налаштований. Думаю, нам просто потрібно продовжувати роботу, і через два тижні, я сподіваюсь, коли вони (місія МВФ – ред.) приїдуть (до Києва – ред.), на хороший результат», - зауважив міністр в коментарі «Укрінформу».

    Він оцінив переговори з Фондом як «дуже серйозні».

    «Ми виконали практично все, що зазвичай від нас очікують. Зараз у них (у Фонді – ред.) трошки інша проблема: український парламент прийняв близько 70-ти законопроєктів за останні п'ять тижнів, багато з яких чекали роками», - зауважив Милованов. 

    Він підкреслив, що МВФ потрібен час для того, аби вивчити ситуацію й те, що Україна встигла зробити.

    «Звичайно, нам потрібно прийняти бюджет – вони (МВФ – ред.) хотіли би подивитися, яким буде бюджет. Це важливо», - зазначив міністр.

    Крім того, Україні «треба виконати багато речей» на технічному рівні. 

    «Важливий ринок землі – вони хочуть подивитися, як це буде розвиватися. Але я впевнений, що ми змогли довести, що ми серйозний уряд, і якщо ми будемо продовжувати відповідально й амбітно ставитися до реформ, до трансформацій, то інвестиції прийдуть до нас, і зростання буде», - підкреслив урядовець.

    Відповідаючи на запитання, які питання для України з боку МВФ наразі можна вважати складними, міністр зазначив, що, фактично, таких немає.

    «Головне питання – подивитися, як нинішній уряд (України – ред.) себе поводить, як буде проведений бюджетний процес, як будуть виконані технічні питання», - підкреслив урядовець.

    Нагадаємо, у вівторок українська делегація вирушила до США для переговорів із МВФ та іншими фінансовими організаціями.

    Повідомлялося також, що в делегацію увійшли представники Нацбанку України.

    У вересні влада України і місія МВФ під час двотижневих переговорів не досягли згоди щодо нової програми співпраці.

    Пізніше в Кабміні заявили, що очікують позитивного рішення МВФ за новою програмою.

    МВФ економіка міністр інвестиції бюджет Україна уряд Тимофій Милованов
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