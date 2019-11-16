На Дніпропетровщині з початку року зафіксовано 25 тис. витоків газу



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Найбільше витоків було виявлено на газопроводах в м. Кам'янське і в смт. Широке

З початку року фахівці АТ «Дніпропетровськгаз» провели обстеження 2,1 тис. км надземних газопроводів і 12,7 тис. км підземних, за якими газ доставляється в будинки споживачів, що проживають на території Дніпропетровської області (крім Дніпра та Кривого Рогу).

Під час обстежень було виявлено і ліквідовано майже 22 тис. витоків на надземних газопроводах і їх з'єднаннях і понад 400 витоків на підземних газопроводах і в газових колодязях. Найбільше витоків було виявлено на газопроводах в м. Кам'янське і в смт. Широке - понад 3 тис.

«Безперебійне та безаварійне постачання газу споживачам Дніпропетровщини - основне завдання нашої компанії. Саме тому робота співробітників ділянки діагностики газопроводів так важлива. Регулярно в будь-яку погоду і будь-яку пору року за допомогою спеціалізованих приладів, фахівці виявляють витоку і пошкодження ізоляційного покриття, визначають і дають оцінку технічного стану газових мереж», - говорить начальник служби контролю за виробництвом АТ «Дніпропетровськгаз» Дмитро Грицай.

Для технічного обстеження мереж газопостачання фахівці «Дніпропетровськгазу» використовують сучасні надчутливі прилади та обладнання. Вони дозволяють виявити пошкодження труби газопроводу, визначити її товщину, відшукати пошкодження ізоляції, наявність корозії тощо. Це важливий комплекс заходів, що дозволяє виявити проблемні ділянки, попередити виникнення аварійних ситуацій і зменшити втрати газу.