Прокуратура США з'ясовує, чи отримував Джуліані вигоду від газових проєктів в Україні



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Особистий адвокат президента США Руді Джуліані

«У мене немає ніякого особистого інтересу в якомусь бізнесі в Україні», - запевняє Джуліані

Федеральна прокуратура США почала розслідування щодо особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що прокурори вивчають можливість фінансових порушень з боку Джуліані і обґрунтованість відсутності його реєстрації в якості іноземного агента.

Справа проти Джуліані може також включати звинувачення у порушенні законів проти підкупу іноземних посадових осіб або навіть змови, що представляє серйозну загрозу Трампу.

Також газета Wall Street Journal повідомила, що федеральні прокурори в Нью-Йорку розслідують, чи отримував Джуліані вигоду від газового бізнесу в Україні, який підтримували його клієнти.

За даними джерел WSJ, підозрювані у вчиненні злочину Лев Парнас і Ігор Фруман проштовхували проєкт трубопроводу з Польщі в Україну для транспортування американського природного газу. При цьому заявляли, що він має підтримку адміністрації Трампа.

Як повідомило одне з джерел, Парнас і Фруман заявили українським чиновникам, що Джуліані є партнером цього проекту, який реалізує компанія Global Energy Producers. Інше джерело заявило, що бізнесмени розглядали Джуліані швидше як можливого інвестора в їх компанію.

Джуліані, за даними WSJ, рішуче заперечує будь-який зв'язок з компанією Парнаса і Фрумана або причетність до реклами проєкту прокладки трубопроводу.

«У мене немає ніякого особистого інтересу в якомусь бізнесі в Україні», - сказав він в інтерв'ю газеті.

Як відомо, Джуліані є став ключовою фігурою в розслідуванні імпічменту Трампа. Законодавці також вивчають, яку роль Джуліані зіграв в чиненні тиску на президента України Володимира Зеленського з метою розслідування діяльності політичних конкурентів Трампа.

Раніше повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина

Також стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.