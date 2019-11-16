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    У світі

    Прокуратура США з'ясовує, чи отримував Джуліані вигоду від газових проєктів в Україні

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    Особистий адвокат президента США Руді Джуліані - Прокуратура США з'ясовує, чи отримував Джуліані вигоду від газових проєктів в Україні
    Особистий адвокат президента США Руді Джуліані

    «У мене немає ніякого особистого інтересу в якомусь бізнесі в Україні», - запевняє Джуліані

    Федеральна прокуратура США почала розслідування щодо особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Зазначається, що прокурори вивчають можливість фінансових порушень з боку Джуліані і обґрунтованість відсутності його реєстрації в якості іноземного агента.

    Справа проти Джуліані може також включати звинувачення у порушенні законів проти підкупу іноземних посадових осіб або навіть змови, що представляє серйозну загрозу Трампу.

    Також газета Wall Street Journal повідомила, що федеральні прокурори в Нью-Йорку розслідують, чи отримував Джуліані вигоду від газового бізнесу в Україні, який підтримували його клієнти.

    За даними джерел WSJ, підозрювані у вчиненні злочину Лев Парнас і Ігор Фруман проштовхували проєкт трубопроводу з Польщі в Україну для транспортування американського природного газу. При цьому заявляли, що він має підтримку адміністрації Трампа.

    Як повідомило одне з джерел, Парнас і Фруман заявили українським чиновникам, що Джуліані є партнером цього проекту, який реалізує компанія Global Energy Producers. Інше джерело заявило, що бізнесмени розглядали Джуліані швидше як можливого інвестора в їх компанію.

    Джуліані, за даними WSJ, рішуче заперечує будь-який зв'язок з компанією Парнаса і Фрумана або причетність до реклами проєкту прокладки трубопроводу.

    «У мене немає ніякого особистого інтересу в якомусь бізнесі в Україні», - сказав він в інтерв'ю газеті.

    Як відомо, Джуліані є став ключовою фігурою в розслідуванні імпічменту Трампа. Законодавці також вивчають, яку роль Джуліані зіграв в чиненні тиску на президента України Володимира Зеленського з метою розслідування діяльності політичних конкурентів Трампа.

    Раніше повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

    Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина

    Також стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

    До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.

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