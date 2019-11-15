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    Економіка та фінанси

    На Житомирщині з початку року обсяги використання газу скоротилися на 16%

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    На Житомирщині з початку року обсяги використання газу скоротилися на 16%

    Через скорочення обсягів споживання місцева газова компанія зазнала збитків у розмірі 36 млн грн

    За підсумками 10 місяців поточного року споживання природного газу на Житомирщині  зменшилося на 16% у порівнянні зі споживанням у 2018 році. Зменшення обсягів протранспортованого природного газу зафіксовано для всіх категорій споживачів.

    За 10 місяців 2019 року споживачі регіону використали 368,5 млн куб. м газу. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, використання газу скоротили всі  категорії споживачів.

    В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, промислові підприємства та теплопостачальні організації області зменшили обсяги споживання природного газу на 12,3 млн куб. м та 9,3 млн. куб. м або на 14% та 12% відповідно. Зменшення  обсягів споживання зафіксовано і для релігійних організацій, для яких зменшення у поточному році складає 99,0 тис. м,куб (25%), та бюджетних установ та організацій - на 1,2 млн.м куб. м. (25%).

    Зменшення обсягів розподілу природного газу призвело до недоотримання «Житомиргазом» у поточному році близько 36 млн грн тарифних надходжень. Вони є основним джерелом фінансування робіт з модернізації, обслуговування газотранспортної системи області. 

    «Житомиргаз» отримує за доставку газу тільки дев’ять копійок з кожної гривні, сплаченої споживачем. Зараз тарифної виручки АТ «Житомиргаз» вистачає на виконання лише основних заходів, що принаймні забезпечать стабільне газопостачання споживачам усіх категорій.

    газ Житомирщина
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