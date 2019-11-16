Польща вирішила не купуватиме газ у Росії з 2023 року



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Нафтогазова компанія PGNiG не продовжуватиме контракт з «Газпромом»

Польща за останні чотири роки прийняла низку важливих кроків для диверсифікації джерел поставок природного газу

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG 15 листопада повідомила російські компанії «Газпром» і «Газпром експорт» про те, що припинить купувати у них газ після 31 грудня 2022 за чинним контрактом.

Про це пише Deutsche Welle.

Відповідно до підписаного в 1996 році так званого Ямальського договору, сторони зобов'язані заявити про наміри щодо подальшої співпраці за три роки до передбачуваного терміну закінчення договору - 31 грудня 2019 року.

Президент PGNiG Петро Возняк заявив, що Польща за останні чотири роки прийняла низку важливих кроків для диверсифікації джерел поставок природного газу.

«Ми уклали довгострокові договори на постачання зрідженого природного газу і набули права на розробку родовищ природного газу на норвезькому континентальному шельфі, що в поєднанні з діяльністю оператора газотранспортної системи з розширення системи газопроводів дає нам можливість припинити дію Ямальського договору у встановлений раніше термін», - зазначив він.

У свою чергу міністр фінансів та розвитку Польщі Єжи Квецинський зазначив, що «Польща не хоче повністю відмовлятися від російського газу, проте хоче стати серйозним партнером, до якого ставляться як до рівного».

За його словами, все буде залежати від фінансових умов. Польща платить одну з найвищих цін у світі за російський газ і не може собі дозволити робити так і надалі, підкреслив Квецинський.

До слова, НАК «Нафтогаз України» не готовий задовольнити вимогу «Газпрому» щодо обнулення судових претензій у рамках рішення Стокгольмського арбітражу.