На Донбасі – пекло: Зеленський про обстріли окупантів

Лише за день росіяни вбили у Сєвєродонецьку 12 людей, зазначив президент

На Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Президент Володимир Зеленський наголосив, що там зараз – пекло. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

«Збройні Сили України продовжують просуватися у звільненні Харківщини. Але на Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Там пекло, і це не перебільшення. Жорстоке й абсолютно безглузде бомбардування Сєвєродонецька... Там тільки за один день 12 загиблих, десятки поранених. Бомбардування й обстріли інших наших міст, авіаційні та ракетні удари російської армії – все це не просто бойові дії під час війни. Російські удари по Чернігівщині, зокрема страшний удар по Десні, там триває розбір завалів, багато загиблих; постійні удари по Одеській області, по містах центральної України, повністю зруйнований Донбас – усе це не має й не може мати жодного військового пояснення для Росії», – заявив президент.

Він зазначив, що це свідоме й злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців. Зруйнувати якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств.

Раніше українські воїни вигадали оригінальний спосіб «привітати» загарбників із Днем вишиванки. Для цього вони розмалювали набої тематичними малюнками.

Нагадаємо, триває 85-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля противник зосереджує на Донецькому напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 19 травня.