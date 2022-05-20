  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    На Донбасі – пекло: Зеленський про обстріли окупантів

    Зеленський згадав про жорстоке бомбардування Сєвєродонецька - На Донбасі – пекло: Зеленський про обстріли окупантів
    Зеленський згадав про жорстоке бомбардування Сєвєродонецька
    фото: Офіс президента

    Лише за день росіяни вбили у Сєвєродонецьку 12 людей, зазначив президент

    На Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Президент Володимир Зеленський наголосив, що там зараз – пекло. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

    «Збройні Сили України продовжують просуватися у звільненні Харківщини. Але на Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Там пекло, і це не перебільшення. Жорстоке й абсолютно безглузде бомбардування Сєвєродонецька... Там тільки за один день 12 загиблих, десятки поранених. Бомбардування й обстріли інших наших міст, авіаційні та ракетні удари російської армії – все це не просто бойові дії під час війни. Російські удари по Чернігівщині, зокрема страшний удар по Десні, там триває розбір завалів, багато загиблих; постійні удари по Одеській області, по містах центральної України, повністю зруйнований Донбас – усе це не має й не може мати жодного військового пояснення для Росії», – заявив президент.

    Він зазначив, що це свідоме й злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців. Зруйнувати якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств.

    Раніше українські воїни вигадали оригінальний спосіб «привітати» загарбників із Днем вишиванки. Для цього вони розмалювали набої тематичними малюнками.

    Нагадаємо, триває 85-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля противник зосереджує на Донецькому напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 19 травня.

    Теги: росія окупанти Донбас війна бомбардування Україна президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Донбасі – пекло: Зеленський про обстріли окупантів