Знищують одним залпом вісім танків: Генштаб показав британські ракети Brimstone у дії (відео)

Росія не має подібних ракет і, ймовірно, можливості їх збивати

Британські високоточні ракети Brimstone можуть сильно змінити ситуацію на полі бою. Це ракети класу «повітря-земля» і «земля-земля», здатні вражати всі відомі типи броні. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. У відомстві також розповіли, у чому перевага такої зброї.

«У високій точності. У радіусі дії 20-60 км. У надзвуковій швидкості. У режимі «вистрілив і забув»: після запуску ракета сама шукає і вражає наземні цілі, швидкість яких до 110 км/год», – ідеться у повідомленні.

У Генштабі інформують, що ракета влучає у 98,3-98,7% випадків. Якось залп Brimstone знищив 8 танків. Також військові оприлюднили відео залпу.

«Росія не має подібних ракет і, ймовірно, можливості їх збивати. Танкісти дізнаються про залп уже тоді, коли довкола почнуть вибухати танки. Кілька залпів Brimstone за кілька хвилин можуть знищити стільки ж техніки, скільки артилерія за допомогою БПЛА за кілька годин», – інформує Генштаб.

Нагадаємо, Велика Британія заявила, що надасть Україні додаткову військову допомогу на 300 мільйонів фунтів стерлінгів (375 мільйонів доларів).

Відомо, що Британія також надасть Україні броньовані автомобілі швидкої допомоги. Крім цього, нададуть і фінансову допомогу для фінансування українських медиків. У Британії сподіваються, що це допоможе ефективно рятувати життя.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон віртуально виступить перед Верховною Радою. Він стане першим світовим лідером, який виступить перед парламентом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.