85-й день війни запамʼятається: звернення Зеленського (відео)

Глава держави підбив підсумки 85 дня війни

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 85 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

«Незламний народе найсміливішої країни! Усі наші захисники й захисниці! Сьогоднішній, уже 85-й день нашої оборони точно запамʼятається. Я вдячний Сполученим Штатам за схвалення нового пакету підтримки України й демократії в нашому регіоні обсягом у 40 мільярдів доларів. Сьогодні цей пакет проголосований у Сенаті США. Це прояв потужного лідерства та потрібний внесок у наш спільний захист свободи», – сказав президент.

Він зазначив, що у Німеччині відбулася зустріч міністрів фінансів та керівників центробанків «Великої сімки», представників міжнародних донорів.

«Я завжди кажу дуже відверто: щомісячний бюджетний дефіцит в Україні зараз – це 5 мільярдів доларів. І щоб вистояти у війні за свободу, нам потрібна швидка й достатня фінансова підтримка. І це для партнерів не просто витрати чи подарунок. Це їхній внесок у власну безпеку. Бо захист України означає і їхній захист від нових війн і криз, які Росія може спровокувати. Може, якщо матиме успіх у війні проти України. І тому ми всі разом маємо забезпечити, щоб не було жодного успіху у Росії в агресії проти нашої держави. Ані воєнного, ані економічного, ані будь-якого іншого», – підкреслив Зеленський.

Президент також зазначив, що перший судовий процес в Україні над російським воєнним злочинцем уже розпочався.

«А завершиться це повним відновленням справедливості вже в межах міжнародного трибуналу. Впевнений у цьому. Ми знайдемо й притягнемо до відповідальності всіх, хто віддає злочинні накази та виконує їх», – резюмував глава держави.

Нагадаємо, вранці 19 травня Зеленський привітав громадян України з Днем вишиванки.