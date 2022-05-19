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    Десантники у День вишиванки передали особливий привіт окупантам (відео)

    Українці творчо підходять до будь-яких процесів - Десантники у День вишиванки передали особливий привіт окупантам (відео)
    Українці творчо підходять до будь-яких процесів
    скріншот з відео

    Триває 85-й день повномасштабної війни

    Українські воїни вигадали оригінальний спосіб «привітати» загарбників із Днем вишиванки. Для цього вони розмалювали набої тематичними малюнками.

    Відео з цим процесом опублікувала служба зв‘язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ.

    «Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в День вишиванки передають «вітання» російським окупантам!

    Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, триває 85-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля противник зосереджує на Донецькому напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 19 травня.

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    Теги: росія окупанти свята війна Україна окупація #stoprussia
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    Десантники у День вишиванки передали особливий привіт окупантам (відео)