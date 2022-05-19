Десантники у День вишиванки передали особливий привіт окупантам (відео)

Триває 85-й день повномасштабної війни

Українські воїни вигадали оригінальний спосіб «привітати» загарбників із Днем вишиванки. Для цього вони розмалювали набої тематичними малюнками.

Відео з цим процесом опублікувала служба зв‘язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ.

«Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в День вишиванки передають «вітання» російським окупантам!

Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 85-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля противник зосереджує на Донецькому напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 19 травня.

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