На Хмельниччині 76% споживачів газу можуть залишитись без субсидій



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Виплата призначеної субсидії припиняється за наявності боргу за газ понад два місяці

У Хмельницькій області отримувачі субсидій заборгували за газ більше 175 млн грн. Цю суму за використаний газ недоплатили газопостачальній компанії ТОВ «Хмельницькгаз збут» більш як 195 тис. споживачів природного газу Хмельницької області. Наразі боргують 76% клієнтів газової компанії від загальної кількості домогосподарств регіону, що користуються пільгами та субсидіями.

Згідно з законодавством, «Хмельницькгаз збут» передав управлінням соціального захисту області дані щодо отримувачів державної допомоги, які мають борги за газ. В разі непогашення боргів субсидія не призначається, а виплата вже призначеної припиняється за наявності боргу за газ понад два місяці. Як правило, борги у субсидіантів виникають здебільшого через надмірне споживання газу, що перевищує соціальну норму, на яку поширюється державна допомога, також і під час несплати за газ в літній період.

Відтак вже через три тижні розпочнеться опалювальний період - час, коли значно збільшується споживання газу та, відповідно, зростають рахунки за газ.

«Тому звертаюся до споживачів з проханням не нарощувати надалі боргів, а терміново розрахуватися за уже використаний газ, щоб мати змогу надалі отримувати субсидію», - сказала директор «Хмельницькгаз збуту» Олександра Панькевич.

Управління соціального захисту населення вже розпочинає призначення житлової субсидії на опалювальний період 2018-2019 років. Тому для звернення по державну допомогу необхідно ліквідувати наявні борги за газ. Надалі споживання газу потребує систематичного контролю, що дозволить уникнути перевищення встановленої субсидійної норми.

Лише за відсутності боргів за газ споживачі безперебійно отримуватимуть і блакитне паливо, і державну субсидію.