Екологи розпочали перевірку найбільшого забруднювача повітря на Київщині

Перевірка триватиме до 16 липня

З 5 липня Державна екологічна інспекція розпочала перевірку найбільшого забруднювача повітря у Київській області. Йдеться про Трипільську ТЕС, яка здійснює постачання електроенергії на Черкащині, Житомирщині та Київщині. Про це повідомив голова ДЕІ Андрій Мальований на своїй сторінці у Facebook.

«Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства складають 82,8% всіх викидів промисловості Київської області. Внаслідок роботи ТЕС у повітря потрапляє близько 37 найменувань забруднюючих речовин», - зазначив він.

У 2020 році Держекоінспекція отримала два недопуски на перевірку електростанції. А вже у 2021 році проведено два позапланові заходи контролю. Під час останньої перевірки, яка завершилась 25 червня, виявлено порушення умов дозволу на викиди забруднюючих речовин.

Наразі під час планової перевірки Держекоінспекція контролює дотримання природоохоронного законодавства на всіх потужностях підприємства та в усіх сферах господарської діяльності – від експлуатації водогосподарських споруд до поводження з відходами.

Перевірка триватиме до 16 липня.

Як повідомлялося, Державна екологічна інспекція готує позовні заяви до суду з вимогами припинити діяльність 13 суб'єктів господарювання, що займаються поводженням з медичними відходами на Київщині.

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