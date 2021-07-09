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    У столичному сквері з’явилась стіна з моху, що очищує повітря (фото, відео)

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    Мох кріпиться до спеціального агроволокна і зволожується автономною системою поливу - У столичному сквері з’явилась стіна з моху, що очищує повітря (фото, відео)
    Мох кріпиться до спеціального агроволокна і зволожується автономною системою поливу
    Фото: ЕСКА Капітал/Facebook

    Moss-модуль очищує повітря, як 275 дерев

    У сквері Небесної сотні в Києві встановили moss-модуль, який очищає повітря в радіусі 50 метрів, а також зменшує міський шум. Про появу такої інноваційної конструкції в центрі столиці повідомила компанія «ЕСКА Капітал», яка реалізувала цей соціальний проєкт з екологами із «Зеленої хвилі».

    Зазначається, що модуль із мохом очищує повітря в радіусі 50 метрів навколо себе, вловлює оксид азоту та діоксид вуглецю (до 240 метричних тонн на рік), зменшує кількість пилу й шуму, пише «ЕкоПолітика».

    Складається модуль із вертикальної стіни з мохом і лави, до якої кріпиться. Усередині міститься металевий каркас. Зовні він покритий деревом і світло-сірим композитом. Мох кріпиться до спеціального агроволокна та зволожується автономною системою поливу, яка вбирає дощову воду і за потреби – віддає моху.

    Окрім того, лавку зробили ергономічною, щоб на ній було комфортно сидіти.

    Лавка зі стіною з мохом на вулиці Михайлівська, 24А. Фото: ЕСКА Капітал
    Лавка зі стіною з мохом на вулиці Михайлівська, 24А. Фото: ЕСКА Капітал

    Загалом вартість робіт становить понад 70 тис. грн.

    Модуль розмістили скраю скверу, бо мох любить тінь. Точна адреса – вулиця Михайлівська, 24А. Це між Софіївським і Михайлівським соборами, між готелями «Хаят» та «Континенталь».

    Раніше, у 2020 році, в Києві вже встановлювали схожий модуль на Поштовій площі, та, оскільки набережна Дніпра відкрита й незатінена, його довелося прибрати.

    Цю технологію для боротьби із забрудненим повітрям вигадали німецькі вчені з компанії Green City Solutions. Уперше схожі модулі встановили 2018 року в Лондоні, пізніше – в Берліні, Парижі, Брюсселі, Амстердамі, Гонконзі й Осло.

    Досвід показав, що moss-модуль очищує повітря, як 275 дерев (тобто цілий парк). Як пояснили вчені, це відбувається завдяки біологічним властивостям моху, який має набагато більшу площу листя, ніж будь-яка інша рослина, тож є чудовим природним фільтром.
    Теги: екологія Київ парк повітря
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    У столичному сквері з’явилась стіна з моху, що очищує повітря (фото, відео)