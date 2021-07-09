У столичному сквері з’явилась стіна з моху, що очищує повітря (фото, відео)
Moss-модуль очищує повітря, як 275 дерев
У сквері Небесної сотні в Києві встановили moss-модуль, який очищає повітря в радіусі 50 метрів, а також зменшує міський шум. Про появу такої інноваційної конструкції в центрі столиці повідомила компанія «ЕСКА Капітал», яка реалізувала цей соціальний проєкт з екологами із «Зеленої хвилі».
Зазначається, що модуль із мохом очищує повітря в радіусі 50 метрів навколо себе, вловлює оксид азоту та діоксид вуглецю (до 240 метричних тонн на рік), зменшує кількість пилу й шуму, пише «ЕкоПолітика».
Складається модуль із вертикальної стіни з мохом і лави, до якої кріпиться. Усередині міститься металевий каркас. Зовні він покритий деревом і світло-сірим композитом. Мох кріпиться до спеціального агроволокна та зволожується автономною системою поливу, яка вбирає дощову воду і за потреби – віддає моху.
Окрім того, лавку зробили ергономічною, щоб на ній було комфортно сидіти.
Загалом вартість робіт становить понад 70 тис. грн.
Модуль розмістили скраю скверу, бо мох любить тінь. Точна адреса – вулиця Михайлівська, 24А. Це між Софіївським і Михайлівським соборами, між готелями «Хаят» та «Континенталь».
Раніше, у 2020 році, в Києві вже встановлювали схожий модуль на Поштовій площі, та, оскільки набережна Дніпра відкрита й незатінена, його довелося прибрати.
Цю технологію для боротьби із забрудненим повітрям вигадали німецькі вчені з компанії Green City Solutions. Уперше схожі модулі встановили 2018 року в Лондоні, пізніше – в Берліні, Парижі, Брюсселі, Амстердамі, Гонконзі й Осло.Досвід показав, що moss-модуль очищує повітря, як 275 дерев (тобто цілий парк). Як пояснили вчені, це відбувається завдяки біологічним властивостям моху, який має набагато більшу площу листя, ніж будь-яка інша рослина, тож є чудовим природним фільтром.