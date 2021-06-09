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    Металургія скоро буде «цифровою», – «Метінвест»

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    Металургія скоро буде «цифровою», – «Метінвест»

    «Металургія або гірничо-металургійний комплекс – це фундамент, на якому можна будувати подальшу економіку»

    Група «Метінвест» як найбільший постачальник валютної виручки в країну планує залучати в металургію айтішників. Про це повідомив гендиректор групи «Метінвест» Юрій Риженков в інтерв’ю телеканалу «Україна 24».

    Глава компанії відзначив, що металургія – це базова галузь, на фундаменті якої можуть розвиватися зростаюче сьогодні сільське господарство і IT.

    «І, звичайно ж, це перспектива, яка є. Металургія або гірничо-металургійний комплекс – це не самоціль, це фундамент, на якому можна будувати подальшу економіку. Це прекрасно, якщо на цьому фундаменті ми будемо будувати сільське господарство, якщо на цьому фундаменті буде розвиватися машинобудування, на цьому фундаменті буде розвиватися ІТ», – сказав Риженков.

    Топ-менеджер зазначив, що зміни в металургійній галузі спонукають компанії впроваджувати нові стандарти ведення бізнесу, включаючи автоматизацію і цифровизацию. «Металургія, вона дуже сильно змінюється зараз. Всі наші нові проекти, вони сверхавтоматизовані. У нас вже залучають і штучний інтелект, і тотальну цифровізацію. Ось чому я думаю, що студенти підуть в наш «Метінвест Політехніку»? Тому що фокус в університеті буде не просто на металургії, а саме на сучасній цифровій металургії. Я вже кілька разів говорив і ще раз повторюся: нам не потрібні інженери та металурги в майбутньому – нам в майбутньому будуть потрібні ІТ-шники з дуже глибоким і хорошим знанням металургійних процесів», – зазначив Риженков.

    Метінвест Політехніка – це виш з викладацьким складом, сучасними освітніми програмами і технологіями, а також правом видачі дипломів державного зразка. Університет засновано в червні 2020 року Групою Метінвест.

    Теги: машинобудування металургія університет
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    Металургія скоро буде «цифровою», – «Метінвест»