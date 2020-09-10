Освіта і карантин. Як відновлюють роботу школи у Великій Британії досвід

У разі спалаху може відбутися поступове закриття закладів освіти фото з відкритих джерел

На перший погляд, рекомендації щодо обмежень в англійських та українських школах однакові. Але…

Під час першої фази пандемії у всьому світі понад 1,5 мільярда дітей та молоді не змогли продовжити навчання у школах та вишах. Весняний карантин, спровокований пандемією, негативно вплинув на навчальний процес та якість знань, пише The Cоnversation. Онлайн-формат не став повноцінним замінником традиційного формату отримання освіти.

Автори матеріалу наполягають, що відвідування школи також корисне для здоров’я. По-перше, проводити час з друзями, спілкуватися і взагалі соціально взаємодіяти дуже корисно для розвитку мозку дітей і підлітків. По-друге, обов’язкові фізичні навантаження (під час уроків фізкультури та й саме по собі ходіння до школи та додому) є чудовою профілактикою хронічних захворювань. Крім того, чимало учнів та студентів мають можливість отримувати у закладах освіти безкоштовні обіди.

Нині ж, попри другу хвилю поширення коронавірусної хвороби, майже всі країни відкривають двері своїх навчальних закладів для учнів та студентів. Виникає питання: наскільки переваги навчання за партами і колективі переважають ризики захворіти (чи «принести хворобу» у сім’ю), і якщо так, то якими є умови безпечного повернення до закладів освіти?

Школи і ризики

Досі дослідникам не все відомо про новий коронавірус. Тема передачі інфекції в школах теж викликає значне їхнє зацікавлення. Наразі англійські фахівці наголошують на трьох ключових моментах.

По-перше, у школах досі спостерігалося дуже мало випадків передачі інфекції. Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення Англії (Public Health England (PHE), урядова організація) проаналізував дані щодо близько мільйона дітей, які відвідували дошкільну та початкову школи в Англії в червні. Тоді було виявлено 30 спалахів, в яких опинилось 70 дітей та 128 співробітників підхопили вірус. Також зазначено, що понад дві третини спалахів пішли не від дітей, а від співробітників навчальних закладів. Передача вірусу від дитини до дитини відбулася лише у двох випадках, зауважує автор дослідження Шаріф Ізмаїл.

Дослідження: персонал закладів освіти більше ризикує підчепити коронавірусну інфекцію, ніж студенти

Подібні дослідження проводили також в Ірландії, Франції, Фінляндії, Австралії та Сінгапурі, і вони також показали, що передача коронавірусу від дитини до дитини в школах є рідкісним випадком.

Інше дослідження засвідчило, що вагомих доказів подальшого передавання інфекції від учнів чи студентів до членів їх родин немає. Лише одна європейська країна з десяти, які брали участь у дослідженні, повідомила про випадок, коли дитина заразила обох батьків. І навпаки, є вагомі докази того, що дитина, найімовірніше, заразиться від дорослого члена своєї родини.

Європа робить ставку на дотримання дистанції

По-друге, менше 5% випадків захворювання на Covid-19 у Європі припадає на людей, молодших 18 років. Крім того, діти набагато рідше потрапляють до лікарні, ніж дорослі. Наслідки ж коронавірусної хвороби у дітей, як правило, менш серйозні, ніж у дорослих. Так, трапляються тяжкі випадки перебігу захворювання у молодих людей, але оскільки таке буває рідко, варто уникати надмірної драматизації проблеми.

По-третє, якщо фізичне дистанціювання та гігієнічні заходи застосовуватимуться ретельно та розумно, школи навряд чи стануть більш ризикованим місцем, ніж будь-яке інше – робоче чи для дозвілля.

Основний напрямок передачі, швидше за все, буде від дорослих до дітей, однак оскільки більшість дітей, які все-таки «підхоплять» вірус, матимуть безсимптомний перебіг хвороби, існує ризик зараження і від них до дорослих. Відтак, Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення Англії рекомендує співробітникам шкіл бути більш пильними щодо обмеження спілкування поза школою, а також дотримуватися «жорстких заходів боротьби з інфекцією» між працівниками школи.

Найкращі карантинні підходи

Експерти з питань освіти та охорони здоров'я разом із представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я пропонують використовувати наступні ключові елементи для інфекційної безпеки.

У своїх рекомендаціях ВООЗ зазначає, що тактика боротьби з коронавірусом у школах в Європі полягає у обмеженні поширення інфекції, у першу чергу, за допомогою бар’єрних заходів. Діти та молодь здатні їх прийняти, однак результат вимагає тривалих зусиль.

До таких заходів належать:

хороша вентиляція приміщення;

регулярна дезінфекція приміщень;

посилене миття рук;

обмеження контактів у класі, у їдальні та під час переміщення на шкільному транспорті (наприклад, за допомогою «шахматного» часу входу та виходу, окремих перерв тощо);

носити маску, якщо дотримання соціальної дистанції неможливе (для дітей старшого віку та дорослих);

захист вразливих вчителів (наприклад, старшого віку) та учнів (скажімо, з хронічними захворюваннями).

Основний напрямок передачі коронавірусу, швидше за все, буде від дорослих до дітей

У разі спалаху може відбутися поступове закриття закладів освіти. Школи повинні бути готові до забезпечення дистанційного навчання, аби усі учні продовжували вчитися.

Щоб це стало можливим, необхідно визнати досвід фахівців у галузі освіти, довіряти їм та надавати їм можливість діяти. Успіх таких заходів також залежатиме від спільної участі всіх ланок та дотичних до процесу: учнів, батьків, місцевою влади та освітніх та медичних працівників.

Що в Україні

На перший погляд, рекомендації Міністерства охорони здоров’я України практично не відрізняються від західних: вимога регулярної дезінфекції приміщень, дотримання соціальної дистанції у класах та під час переміщення школою тощо. Однак насправді є суттєва різниця.

В інтерв’ю «Главкому» інфекціоніст Андрій Александін наголошує: уряд в першу чергу повинен був попіклуватися про систему вентиляції для дитсадків та шкіл – як бачимо, ця рекомендація в Англії йде під номером один.

«Найголовніше, що треба там створити, – це хорошу систему вентиляції приміщень, встановити контроль за температурою повітря. До слова, вона має в межах 19-21 градус. Це дуже важливо. Крім того, вкрай необхідно контролювати вологість повітря, особливо в опалювальний сезон. Вона має бути від 40% до 60%, а у нас під час опалювального сезону в дитячих закладах ледь сягає 20%. Діти дихають сухим повітрям, у них пересушується слизова оболонка і організм стає сприятливий до розвитку всіх ГРВІ: грипу, риновірусу, аденовірусу, Covid-19 і так далі. У нас ідеальні умови для розповсюдження патогенів щороку, проблема виникла не зараз», – зазначав лікар.

Наталія Сокирчук, «Главком»