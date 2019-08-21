На Львівщині знищать майже 100 тисяч свиней через африканську чуму



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За словами місцевих жителів, їм рекомендували вирізати домашніх свиней для профілактики

У трикілометровій зоні поблизу підприємства оголосили 40-денний карантин, на дорозі працюють блокпости для дезінфекції транспорту

На Львівщині на свинофермі «Галичина-Захід» поблизу села Кавське виявили масштабний спалах африканської чуми, через це знищать понад 90 тисяч свиней.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Зазначається, що у трикілометровій зоні поблизу підприємства оголосили 40-денний карантин, на дорозі працюють блокпости для дезінфекції транспорту. Діє заборона на переміщення продуктів тваринного походження.

Лікувати африканську чуму неможливо.

«Інструкція передбачає знищення поголів'я. Загалом поголів'я — понад 90 тис. Плюс, все, що контактувало з хворими тваринами — одяг, корми, які залишилися», — заявив начальник управління агропромислового департаменту ЛОДА Ігор Вус.

Тварин безкровно знищать, після цього туші мають утилізувати шляхом спалення на території ферми.

Водночас, за словами місцевих жителів, їм рекомендували вирізати домашніх свиней для профілактики.

«У нас того вірусу нема, просто для профілактики радили вирізувати. Хто мав можливість, уже різав свиней», — розповіла мешканка села Кавське Любов.

Нагадаємо, в лютому у Харкові на стихійному сміттєзвалищі знайшли трупи та рештки свиней у мішках, які були заражені африканською чумою свиней.