Спалах африканської чуми свиней на Львівщині: через карантин на постах чергують нацгвардійці



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Карантин введений терміном на 40 днів у 3-кілометровій зоні довкола спалаху АЧС Фото: пресслужба Нацгвардії

В Стрийському районі залучені всі сили для недопущення розповсюдження африканської чуми свиней, заявили у Нацгвардії

На Львівщині, де 16 серпня було зафіксовано падіж поголів'я у зв’язку із наявністю збудника африканської чуми свиней, з метою проведення карантинно-обмежувальних заходів на ветеринарно-поліцейських постах поблизу села Кавське Стрийського району залучили військовослужбовців Національної гвардії.

Про це повідомляє Група інформації і комунікації Західного територіального управління Національної гвардії України.

«На дорогах при в’їзді до епізоотичного осередку, на виконання рішення ДНПК для запобігання розповсюдження збудника АЧС, нацгвардійці несуть службу на постах разом із працівниками поліції та за участі працівників управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини цілодобово», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що на даний час в районі залучені всі сили для недопущення розповсюдження африканської чуми свиней.

Нагадаємо, у Львівській обласній державній адміністрації на засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії під керівництвом голови Маркіяна Мальського було вирішено оголосити карантин терміном на 40 днів у 3-кілометровій зоні довкола спалаху. Також введено в дію план протиепізоотичних заходів на території спалаху.

Як відомо, 16 серпня на території свиноферми поблизу села Кавське Стрийського району було зафіксовано випадки смертей поголів’я. Експрес-методом у лабораторії підтвердили наявність збудника африканської чуми свиней у загиблих тварин.