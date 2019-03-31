На нафтогазові аукціони виставили п’ять ділянок на Прикарпатті



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Ціна лотів – від 2,45 до 19, 25 млн грн

Держгеонадра виставила на онлайн-аукціон в електронній торговій системі ProZorro.Продажі права на користування надрами на п’яти ділянках в Івано-Франківській області. Ціна лотів – від 2,45 до 19, 25 млн грн.

Найбільший лот – спеціальний дозвіл на користування надрами на Гошівській площі. Вона розташована на території Болехівської міської ради та Долинського району за 12 км від Долини. Площа ділянки – 49,01 кв. км. Початкова ціна лоту – 19,25 млн грн.

Потенційні запаси вуглеводнів на Гошівській площі оцінюють у 50-100 тис. тонн на км кв.

Такі ж прогнозовані видобувні ресурси вуглеводнів на Ясенській площі, яка розташована в Рожнятівському районі за 30 км від Рожнятова. Площа ділянки – 35,36 кв. км. Початкова ціна лоту – 18,83 млн грн.

Ясенська площа досі не розроблялась, і видобуток корисних копалин на ній не проводився

Спеціальний дозвіл на користування надрами на Східно-Космацькій площі виставлений на аукціон з початковою ціною – 8,98 млн грн. Ділянка площею 6,91 кв. км розташована у Богородчанському районі Івано-Франківської області. Найближчими до ділянки селами є Космач, Міжгір’я і Росільна.

За попередніми даними, прогнозні ресурсні запаси вуглеводнів на Східно-Космацькій площі оцінюються у 5305 тис. тонн умовного палива.

Ще на один аукціон виставили спеціальний дозвіл на користування надрами на території Болехівсько-Смолянської площі, яка розташована за 2 км від міста Болехів. Початкова ціна лоту – 2,45 млн грн. Площа ділянки – 10,39 кв. км.

Площа знаходиться в перспективній зоні з щільністю нерозвіданих ресурсів від 30 до 50 тис. тонн на квадратний кілометр.

Остання ділянка – Південно-Сливкинська площа на території Рожнятівського та Богородчанського районів. Початкова ціна лоту – 8,79 млн грн. Площа ділянки – 11,69 кв. км.

Найближчими населеними пунктами є села Пороги, Богрівка, Ясень.

Всі аукціони відбудуться 18 червня цього року. Компанії, які виграють аукціони, отримають дозволи на геологічне вивчення нафтогазоносних надр на цих ділянках, у тому числі на дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу протягом 20 років.