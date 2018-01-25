МВФ: тіньова економіка України досягає 45%

У 1991 року тіньова економіка України оцінювалася в 38,96% ВВП

Міжнародний валютний фонд оцінив розмір тіньового сектора в структурі економіки України в 44,8%. Про це йдеться в доповіді економіста Леандро Медіни з африканського департаменту МВФ і Фрідріха Шнейдера з Університету Кеплера (Лінц), пише «Економічна правда». Так, згідно з розрахунками, середній розмір тіньової економіки



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У 1991 року тіньова економіка України оцінювалася в 38,96% ВВП

Міжнародний валютний фонд оцінив розмір тіньового сектора в структурі економіки України в 44,8%.

Про це йдеться в доповіді економіста Леандро Медіни з африканського департаменту МВФ і Фрідріха Шнейдера з Університету Кеплера (Лінц), пише «Економічна правда».

Так, згідно з розрахунками, середній розмір тіньової економіки України оцінюється в 44,8% ВВП.

Дослідження охоплює період з 1991 року по 2015 рік і показує, як змінювався показник з року в рік.

Починаючи з 1991 року, коли тіньова економіка України оцінювалася в 38,96% ВВП, показник безперервно зростав до 1998 року, досягнувши пікової позначки в 57%.

Низхідна тенденція спостерігалася до 2008 року - показник знизився до 36,65%.

Фінансова криза стала причиною «відскоку», і протягом 2009-2014 років рівень тіньової економіки коливався в межах «39,2% - 43,5%».

2015 року, крайній в дослідженні, українська тіньова економіка оцінювалася на рівні 42,9%.

Для порівняння, в розвинених країнах показник знаходиться в межах від 7% до 15% ВВП (США, Нідерланди, Японія, Швейцарія, Сінгапур).

Автори використовували визначення Організації економічного співробітництва і розвитку 2016 року, яка враховує в «неспостережуваних» секторах економіки, в тому числі, незаконну активність (виробництво ВВП, що припадає на чисто кримінальну діяльність), «статистичне підпілля» (законну, але таку економіку, що не обчислюється статистикою), виробництво для власних потреб домогосподарств, методи явно враховують і «тінь», створену для уникнення від податків.

Відзначається, що ця робота є першим системним додатком нових статистичних методів оцінки тіньової економіки, що розвивалися в 2010-2017 роках в економічній науці.

В основу роботи Медіни і Шнейдера покладені три відносно нових методики - моделі MIMIC (дозволяє враховувати кілька факторів і частково зняти проблему «подвійного підрахунку» тіньової економіки, яка сильно спотворює оцінки), попиту на грошовому ринку (CDA) і «обліку передбаченого значення».

Раніше у звіті експертів Ради Європи зазначалося, що корупція та тіньова економіка «вимивають» гроші з України.

Нагадаємо, команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ у період з 12 по 16 лютого.

5 лютого Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду наступний платіж по основній сумі кредиту в рамках програми stand-by 2014 року на $375 млн.

Як відомо, у 2018-2020 роках уряд та НБУ мають сплатити за зовнішніми боргами понад $16 млрд.