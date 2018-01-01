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    Влада виділила понад 2,4 млн грн на устаткування своїх їдалень

    488 тисяч гривень витратять лише на паперові серветки
    Державне підприємство «Гарант-Сервіс», яке обслуговує Адміністрацію президента України, Кабінет міністрів України, Верховну Раду України, Раду національної безпеки і оборони й інші органи влади, планує цього року витратити на устаткування власних їдалень на суму понад 2,4 мільйона гривень. [READ_MORE] Така інформація міститься в
    • Сьогодні, 18:55
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    488 тисяч гривень витратять лише на паперові серветки

    Державне підприємство «Гарант-Сервіс», яке обслуговує Адміністрацію президента України, Кабінет міністрів України, Верховну Раду України, Раду національної безпеки і оборони й інші органи влади, планує цього року витратити на устаткування власних їдалень на суму понад 2,4 мільйона гривень.

    Така інформація міститься в річному плані закупівель на порталі ProZorro.

    Зокрема, планують закупити різне приладдя одноразового використання на 930 тисяч гривень, паперові серветки на 488 тисяч гривень, рушники на 388 тисяч гривень, одноразові паперові вироби на 270 тисяч гривень.

    У грудні державне підприємство вже встигло закупити різні костюми для поварів й офіціантів на 115 тисяч гривень, барну стійку за 108 тисяч гривень і скатертини на 50 тисяч гривень.

    Джерело: Радіо Свобода

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