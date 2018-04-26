В Україні з’явився перший пивоварний хаб

Першу партію в хабі зварено в співпраці з відомим у світі крафтовиком Андресом Кіссмаєром

В Україні запустили унікальний бізнес-проект – Insider craft hub. Це перший креативний простір для пивоварів, де зарубіжні та українські крафтовики зможуть варити своє пиво. «Це ідея Андрія Мацоли. Рішення було прийняте для того, аби надати частину своєї броварні, з якої він колись починав свою справу, будучи молодим пивоваром. Наше



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Insider craft hub

Першу партію в хабі зварено в співпраці з відомим у світі крафтовиком Андресом Кіссмаєром

В Україні запустили унікальний бізнес-проект – Insider craft hub. Це перший креативний простір для пивоварів, де зарубіжні та українські крафтовики зможуть варити своє пиво.

«Це ідея Андрія Мацоли. Рішення було прийняте для того, аби надати частину своєї броварні, з якої він колись починав свою справу, будучи молодим пивоваром. Наше обладнання дозволяє варити будь-які сорти і будь-які стилі пива», – сказав пивовар Юрій Калинюк.

У талановитих українських пивоварів тут буде повна творча свобода, а для її реалізації все необхідне – і сировина, і кваліфікована команда, і одна з найсучасніших лабораторій в Україні. А от в українців з’явиться можливість спробувати як український крафт, так і пиво від іменитих іноземних пивоварів. Першу партію в хабі зварено в співпраці з відомим у світі крафтовиком Андресом Кіссмаєром.

«Мені подобається така ідея, що броварі з усього світу та з усієї України можуть приїздити сюди й варити пиво, експериментувати зі смаками, сортами. Тут вони можуть обговорювати рецепти, ділитися досвідом, створювати нові незвичні поєднання. Пиво зварене в такій атмосфері співпраці – це завжди цікаво і це краще, ніж створене поодинці. Я з радістю взяв участь в такому експерименті і готовий й далі ділитися своїм досвідом», – зазначив ментор і фахівець крафтового пивоваріння Андрес Кіссмаєр.

Поціновувачі цього хмільного напою вже мають можливість скуштувати плоди експериментів. Два сорти, зварені в колаборації з Андресом Кіссмайєром, незабаром продаватимуться по всій Україні. А вже восени відбудеться реліз пива від молодих українських крафтовиків.

Джерело: 24 канал