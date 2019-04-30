На очищення «Дружби» від брудної російської нафти піде кілька місяців



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29 квітня почалося прокачування нафти трубопроводом

Для повного відновлення роботи трубопроводу «Дружба» після надходження в нього забруднених нафтопродуктів із Росії потрібно кілька місяців.

Про це повідомляє прес-служба концерну «Белнефтехим».

«Вжиті заходи дозволять відновити роботу лише однієї нитки трубопроводу «Дружба». Для повного відновлення необхідно кілька місяців напруженої роботи», - йдеться в прес-релізі.

У концерні зазначили, що за інформацією диспетчерської служби ВАТ «Гомельтранснафта Дружба», 29 квітня о 17:40 почалося прокачування нафти, що відповідає стандартним параметрам, від російської ЛВДС «Унеча» в сторону білорусько-російського кордону і ЛВДС «Мозир».

За даними «Белнефтехима», надходження нафти на білоруську територію очікується не раніше 23:00 2 травня, а на ЛВДС «Мозир» нафта, що відповідатиме ДОСТу, надійде не раніше 4 травня.

Потім неякісну нафту в обсязі близько 50 тис. тонн буде витіснено з російської ділянки в резервуарний парк ЛВДС «Унеча». З білоруської ділянки від кордону з РФ забруднену нафту в кількості понад 120 тис. тонн буде витіснено в резервуарний парк ЛВДС «Мозир», зазначається в прес-релізі.

Нагадаємо, 19 квітня «Белнефтехим» поскаржився на погіршення якості російської нафти марки Urals.

23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

В той же день польський оператор трубопроводів PERN заявив, що зафіксував погіршення якості російської нафти, що надходить з Білорусі по нафтопроводу «Дружба». «Гомельтранснафта» повідомляла про підвищений вміст хлорорганічних сполук в сировині.

25 квітня о 21:43 «Укртранснафта» вимушено призупинила транзит нафти нафтопроводом «Мозир-Броди». Оператор змушений був це зробити, тому що на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) відмовилисьприймати неякісну російську нафту.

Джерело: Укрінформ