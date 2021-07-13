На Сумщині газовики обстежили півтори тисячі кілометрів мереж

Фахівці «Сумигаз» провели приладове обстеження 1,5 тис. км газопроводів

За перше півріччя газовики Сумщини обстежили півтори тисячі км газових мереж області, виявили та оперативно усунули понад 700 пошкоджень ізоляційного покриття підземних газопроводів, близько 6,5 тисяч витоків газу на підземних та надземних мережах.

«Обсяг роботи збільшується з кожним роком, адже газопроводи поступово зношуються. На Сумщині є газові мережі, яким вже 60 років, і в силу свого віку вони потребують постійного обстеження, – зазначає головний інженер АТ «Сумигаз» Дмитро Сергієнко. – Завдяки сучасному обладнанню фахівці більш ефективно виявляють пошкодження, що убезпечує від аварійних ситуацій на газопроводах».

Загалом у 2021 році інвестиції в газорозподільні мережі Сумщини перевищать 64 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані на реконструкцію, модернізацію, ремонт газових мереж та споруд на них.

У компанії також наголошують на важливості щорічного обстеження та технічного обслуговування внутрішніх газових мереж. За законодавством відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання у квартирах і приватних будинках несуть їхні власники.

Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз» - єдина на території Сумської області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. Система газопостачання Сумщини - це 12 тисяч км газових мереж. Клієнтами компанії є понад 4 тисячі підприємств, установ і організацій та 386 тисяч сімей, що становить 75% від загальної кількості домогосподарств області. Річний обсяг розподілу складає близько 600 млн м3 природного газу. АТ «Сумигаз» забезпечує робочими місцями 1,9 тис. працівників та належить до одного із найбільших платників податків у Сумській області.