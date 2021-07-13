Паркування для яхт та басейн із морською водою: як живе Олена Кравець (фото)

Будинок має площу близько 300 квадратних метрів і повністю зроблений із дерев'яних брусів.

Заміський будинок акторки та учасниці студії «Квартал 95» Олени Кравець потрапив в об’єктив журналістів. Кравець живе у дерев'яному котеджі на березі Дніпра, де зовсім небагато будинків – трохи більше десятка. Як виглядає резиденція за містом Олени Кравець, показали у програмі «Викриття»на телеканалі LIVE.

Будинок учасниці «Квартал 95» розташований в елітному районі на Осокорках. Все котеджне селище надійно охороняють – є пости на в'їзді та охорона на набережній. Сам будинок зроблено з дерева і в ньому два поверхи.

На території котеджного селища є загальний басейн для всіх жителів – він наповнений морською водою. На березі у кожного власника будинку є одне паркувальне місце для власних катерів або яхт.

Будинок Олени Кравець розміщений за 50 метрів від води, і в її резиденції завжди є тінь, адже на подвір'ї багато високих дерев. На території є тільки газон і невелика огорожа – з кущів. Дім має площу близько 300 квадратних метрів і повністю зроблений із дерев'яних брусів.

Кухня в Олени Кравець з високою стелею та величезною люстрою у вигляді гілки дерева. На другому поверсі розташовані дві дитячі кімнати – для двійнят Каті та Вані, а також кімната старшої дочки Кравець – Маші.

Раніше артистка розповідала в інтерв'ю, що в її будинку достатньо місця для антикваріату і для етнічних мотивів, оскільки вона любить привозити з поїздок автентичні сувеніри.

Всі будинки в котеджному селищі вже викуплено. Однак можна взяти в оренду будиночок за 5000 доларів і стати сусідом Олени Кравець.

Тим часом, президент України і колишній колега Кравець Володимир Зеленський уже рік мешкає на держдачі у Конча-Заспі – одному з найелітніших поселень під Києвом, яке облюбував українські політики.

Глава держави мешкає у будинку, де раніше протягом 10 років жив Віктор Ющенко. Згодом стало відомо, що «під Зеленського» на дачі зробили ремонт за державні кошти.