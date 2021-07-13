Гроза залишила без світла 130 селищ. Найбільше – на Дніпропетровщині і Черкащині

Світло зникло у восьми областях

Станом на ранок 13 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) без світла залишилися 130 населених пунктів. Там спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Відключення світла сталося у восьми областях:

Дніпропетровська – 28 населених пунктів,

Черкаська – 28,

Житомирська – 23,

Київська – 14,

Запорізька – 13,

Чернігівська – 9,

Сумська – 8,

Кіровоградська – 7.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як писав «Главком», у Житомирі 12 липня ввечері пройшла злива та дощ з градом. Дощ з градом та шквальний вітер затопили вулиці та повалили дерева.

Рятувальники попередили, що рівень води у річках на західній Україні може суттєво піднятися.

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 13 липня, у деяких регіонах ітимуть короткочасні грозові дощі, проте буде доволі спекотно.







