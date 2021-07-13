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    На Парковій дорозі розпочинається ремонт: коли буде перекрито рух

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    Під час ремонту рух Парковою дорогою буде частково обмежено - На Парковій дорозі розпочинається ремонт: коли буде перекрито рух
    Під час ремонту рух Парковою дорогою буде частково обмежено
    Фото з відкритих джерел

    Оновлюватимуть покриття на ділянці від Петрівської алеї до шляхопроводу-заїзду в КВЦ «Парковий»

    Із 20:00 14 липня до 07:00 15 липня на Парковій дорозі частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На Парковій дорозі розпочинається середній ремонт. Оновлюватимуть покриття на ділянці від Петрівської алеї до шляхопроводу-заїзду в КВЦ «Парковий». Виконають роботи з фрезерування покриття уночі, щоб менше впливати на трафік.

    Під час робіт рух буде частково обмежено. Можливі тимчасові перекриття проїзду.

    «Київавтодор» перепрошує за незручності.

    Нагадаємо, дорожні роботи на Парковій дорозі в Києві планували розпочатися в червні, але перенесено на липень-серпень.

    Також до 18 липня на вулиці Генерала Алмазова частково обмежено рух транспорту.

    З 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці в Подільському районі Києва перекрили рух транспорту.


    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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    На Парковій дорозі розпочинається ремонт: коли буде перекрито рух