На трасах Київ-Чоп та Київ-Одеса з'являться безпечні розв'язки - радник прем'єра



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Юрій Голик вважає, що треба методично працювати над тим, щоб не було передумов для аварій на дорогах

За словами Юрія Голика, нова розв'язка з'явиться і на «проклятому перехресті» в Чабанах, де регулярно трапляються ДТП

Радник прем'єр-міністра Юрій Голик повідомив про оголошення тендерів на будівництво нових розв'язок на міжнародних трасах Київ-Чоп та Київ-Одеса. Про це радник прем'єра написав на своїй сторінці у Facebook.

«Простою мовою. Три нормальні розв'язки на трасах найвищої категорії М - Міжнародні за рахунок кредитів ЄІБ та ЄБРР. Тендери оголошено», - сказав Голик.

За його словами, нова розв'язка з'явиться і на «проклятому перехресті» в Чабанах, де досі існує лівий розворот, на якому регулярно трапляються ДТП.

«Можна довго просторікувати на тему того як зробити так, щоб на дорогах не гинули люди. А можна методично робити все, щоб для цього не було навіть передумов. Життя людей - найцінніше, що може бути», - підкреслив він.

Нагадаємо, 27 січня в Києві пройшла презентація програми Кабміну і «Укравтодору» під назвою «Зшити країну», де були оголошені плани уряду щодо ремонту доріг. Передбачається капітальний ремонт чотирьох тисяч км доріг міжнародного і національного значення, а також 2,5 тисяч км місцевих доріг.